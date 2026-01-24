Acasă » Exclusiv » Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

De: Veronica Mavrodin 24/01/2026 | 21:14
Un nou episod scandalos o are în prim-plan pe Calina Roman, fiica Catincăi Roman, protagonista mai multor situații controversate din ultima perioadă. De această dată, scena s-ar fi petrecut într-un loc în care liniștea și respectul ar trebui să fie reguli de bază: Spitalul Universitar de Urgență. CANCAN.RO are toate detaliile. 

Surse CANCAN.RO ne-au dezvăluit un episod halucinant care a avut loc în incinta Spitalului Universitar de Urgență din București.  Călina, fiica Catincăi Roman, ar fi ajuns la unitatea medicală alături de mama ei și de iubit și ar fi provocat un adevărat scandal, din cauza unei crize severe.

„Nu se mai ocupa nimeni de alți pacienți, doar de ea”

Martora la incident susține că se afla la spital cu mama sa, în calitate de pacient, și că a fost profund afectată de situație, mai ales pentru că personalul medical ar fi fost nevoit să se concentreze exclusiv asupra fiicei Catincăi Roman.

Calina și Catinca Roman. sursă foto: Antena 1

„Am fost la spital și a venit doamna Catinca Roman cu fiica sa și cred că și cu iubitul fetei. Nu era român, pentru că vorbea în engleză. Și am înțeles că a luat foarte multe pastile că are atacuri de panică. Ce m-a deranjat pe mine foarte mult este că eu oricum le știu, sunt niște mahalagioaice de la televizor.  A făcut fiica Catincăi un circ înăuntru, încât la un moment dat, bodyguarzii au chemat-o pe mama ei să vină să o potolească, pentru că vor să o dea doctorii afară. Niciun doctor, niciun asistent nu se mai ocupa de alți pacienți decât de fata dânsei, pentru că era foarte isterică. Că asta m-a supărat, că niciun doctor nu se mai ocupa de mama decât de fiica doamnei Roman, pentru că era prea isterică și nu se înțelegea nimeni cu ea și voiau să o dea afară”, a povestit sursa CANCAN.RO, martoră la incident.

„Doctorii voiau să o dea afară, iar ea amenința cu televiziunea”

Potrivit aceleiași surse, situația ar fi degenerat atât de tare încât medicii ar fi luat în calcul evacuarea Calinei Roman din spital. Moment în care tânăra ar fi reacționat extrem de agresiv.

„Și tot ea a început să țipe că face reclamații, că aduce televiziunea, că ce înseamnă asta. Păi stai puțin, că fata ta a luat până la urmă pastilele, nu am pus eu să ia pastilele. Mama îmi spune că i-au administrat ceva pe venă ca să o liniștească, că nu se putea înțelege cu ea”, a mai zis martora la incident.

Catinca Roman a fost contactată pentru a oferi un punct de vedere, însă până la această oră nu a răspuns solicitării noastre.

Un nou episod într-un lung șir de scandaluri

Incidentul de la Spitalul Universitar nu este singurul în care Calina Roman a fost implicată recent. Tânăra a fost acuzată de distrugerea unor apartamente în care a locuit cu chirie, intervenții ale poliției, reclamații ale vecinilor și acuzații extrem de grave din partea proprietarilor.

VEZI ȘI: Calina Roman a mai distrus un apartament! ”Petreceri, fumat, băut…” Cum a păcălit-o pe proprietară

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

