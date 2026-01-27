Acasă » Știri » Catinca Zilahy face lumină, după incidentul cu fiica ei din spital: „A avut o criză nasoală și îi era foarte rău”

Catinca Zilahy face lumină, după incidentul cu fiica ei din spital: „A avut o criză nasoală și îi era foarte rău”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 20:15
Catinca Zilahy a povestit în detaliu prin ce a trecut fiica ei, Calina Dumitrescu, după o criză severă care a dus la intervenția SMURD și, ulterior, la un drum de urgență la Spitalul Municipal. Vedeta a făcut o cronologie clară a evenimentelor la DAN CAPATOS SHOW.

Calina Dumitrescu a fost implicată într-un incident destul de tumultuos la Spitalul Universitar de Urgență din București. Martorii povestesc că tânăra era foarte agitată și că medicii și asistentele ar fi fost nevoiți să-și concentreze toată atenția pe ea, ceea ce ar fi făcut ca alți pacienți să fie lăsați deoparte. Unii spun că situația era atât de tensionată încât doctorii ar fi vrut să o dea afară. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Catinca Zilahy face lumină, după incidentul cu fiica ei din spital

Acum, mama sa explică pe larg, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, cum a stat, de fapt, situația.

„Calina are probleme cu vezica biliară, a avut o criză nasoală și îi era foarte rău. Am chemat SMURDUL acasă. Au venit după 3 ore”, susține Catinca.

Potrivit declarațiilor sale, echipajul i-ar fi administrat un tratament intravenos pentru calmarea spasmului.

„A venit un echipaj care i-a administrat intravenos, din seringă, medicamente pentru calmarea spasmului. Revenind la ce a zis doamna martor, nu a fost vorba de pastile.”

Vedeta susține că, după administrarea tratamentului, medicul ar fi plecat imediat.

„După administrare a întrebat-o dacă e alergică. Există o paletă largă de alergii. Când faci intervenții din astea, doctorul ar trebui să stea 5-10 minute pentru că pot apărea probleme. A plecat imediat.”

La scurt timp, Calina ar fi avut o reacție gravă.

„La 10 minute, Calina a făcut o reacție neurologică, am pățit-o și eu mai demult.”

Catinca a descris scena ca fiind una de urgență majoră.

„Apar convulsii din cauza reacției, ochii se fixează într-o anumită direcție, limba iese din gură, înțepenire a mușchilor. E o urgență, dacă nu se administrează antidot în scurt timp, poate fi foarte grav.”

În acel moment, familia ar fi decis să plece imediat la spital cu un taxi.

„Eu mi-am dat seama repede despre ce e vorba, a venit și un prieten cu noi. Ne-am suit în taxi, ea era cum era, ceva rău, nu înțelegeam ce spune.”

Ajunși la Spitalul Municipal, situația ar fi continuat să fie tensionată. Catinca a povestit în emisiunea Dan Capatos Show cum a decurs incidentul de la Camera de Gardă.

„Am ajuns la spital, unde a trebuit să o luăm pe jos de la barieră până la Camera de Gardă. La jumătatea urcușului, a căzut. Când a picat jos, a leșinat. Norocul a fost că a ridicat-o prietenul nostru și un băiat tânăr ne-a mai ajutat. Eu m-am dus să iau o targă, nu am găsit pe nimeni.”

În cele din urmă, o angajată de la triaj ar fi intervenit.

„Am intrat, era o doamnă la tejghea. Ne-a ajutat când am intrat în spital, dânsa și-a dat seama despre ce e vorba. Au pus-o pe o targă, Calina era leșinată.”

Vedeta spune că, odată ajunsă la spital, fiica sa a fost luată iar ea a așteptat vești.

„Nu am intrat, nu am spus cine sunt, am stat în sala de așteptare. Fișa de la Municipal nu am văzut-o, nu am nimic de acolo.”

Catinca Zilahy: „A venit o doctoriță și a început să țipe la mine”

La un moment dat, ar fi aflat ceva șocant:

„Îmi spune cineva că vor să o dea doctorii afară că a făcut scandal. Era agitată. Ea a cerut niște apă și nu i-au dat.”

Ba mai mult, vedeta spune că ar fi fost abordată agresiv pe hol.

„Eu am intrat senină, cu gândul că poate îmi zice cineva ce se întâmplă cu ea. A venit o doamnă, care nu știu cine e, și a început să țipe la mine pe hol, să îmi vorbească urât. A țipat că e vorba de diagnostic psihiatric, că probabil a luat alte chestii.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea”

Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

