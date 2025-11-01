Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea! Mama ei, Catinca Zilahy, rupe tăcerea: „Lucrurile au mers până acolo”

Catinca Zilahy și Calina au fost prima echipă care a părăsit competiția Asia Express. Cele două concurente nu au avut parte de o experiență prea plăcută, iar de-a lungul probelor au avut numeroase nemulțumiri, cărora nu au ezitat să le dea glas. Catinca a dezvăluit cum s-a schimbat relația cu fiica ei de când au participat la emisiune.

Competiția Asia Express, sezonul 8, se apropie de final. Echipa formată din Calina și Catinca a fost prima care a părăsit emisunea. Cele două au fost eliminate după ce au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune din cursa pentru ultima șansă. Catinca și Calina au plecat acasă cu multe lecții frumoase, iar relația mamă-fiică dintre cele două s-a schimbat radical.

Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea

Invitată într-o emisiune televizată, Catinca a dezvăluit cum s-a schimbat relația dintre ea și fiica ei, Calina. Mai mult, aceasta a subliniat faptul că fiica sa și-ar mai dori să participe încă o dată la această competiție.

”A fost o experiență interesantă și revelatoare din multe puncte de vedere. Am descoperit anumite chestii la care trebuie să mai lucrăm, și una și cealaltă. Pentru Calina, în principal răbdarea. (…) Poate momentul nu a fost fericit (n.r. în care au participat la Asia Express) pentru că era o perioadă foarte tensionată pe plan personal la Calina. Cred că a fost prea multă tensiune acumulată înainte”, a declarat Catinca Zilahy, la Xtra Night Show.

După ce au părăsit competiția, Catinca Zilahy a avut parte și de reacții negative din partea oamenilor. Vedeta a mărturisit că aceste lucruri nu au afectat-o, însă în cazul Calinei lucrurile au stat diferit. Tânăra a primit și amenințări cu moartea.

”Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Zilahy, la Un Show Păcătos.

