Acasă » Știri » Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea! Mama ei, Catinca Zilahy, rupe tăcerea: „Lucrurile au mers până acolo”

Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea! Mama ei, Catinca Zilahy, rupe tăcerea: „Lucrurile au mers până acolo”

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 09:50
Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea! Mama ei, Catinca Zilahy, rupe tăcerea: „Lucrurile au mers până acolo”
Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Catinca Zilahy și Calina au fost prima echipă care a părăsit competiția Asia Express. Cele două concurente nu au avut parte de o experiență prea plăcută, iar de-a lungul probelor au avut numeroase nemulțumiri, cărora nu au ezitat să le dea glas. Catinca a dezvăluit cum s-a schimbat relația cu fiica ei de când au participat la emisiune.

Competiția Asia Express, sezonul 8, se apropie de final. Echipa formată din Calina și Catinca a fost prima care a părăsit emisunea. Cele două au fost eliminate după ce au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune din cursa pentru ultima șansă. Catinca și Calina au plecat acasă cu multe lecții frumoase, iar relația mamă-fiică dintre cele două s-a schimbat radical.

Calina de la Asia Express a primit amenințări cu moartea

Invitată într-o emisiune televizată, Catinca a dezvăluit cum s-a schimbat relația dintre ea și fiica ei, Calina. Mai mult, aceasta a subliniat faptul că fiica sa și-ar mai dori să participe încă o dată la această competiție.

”A fost o experiență interesantă și revelatoare din multe puncte de vedere. Am descoperit anumite chestii la care trebuie să mai lucrăm, și una și cealaltă. Pentru Calina, în principal răbdarea. (…) Poate momentul nu a fost fericit (n.r. în care au participat la Asia Express) pentru că era o perioadă foarte tensionată pe plan personal la Calina. Cred că a fost prea multă tensiune acumulată înainte”, a declarat Catinca Zilahy, la Xtra Night Show.

Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

După ce au părăsit competiția, Catinca Zilahy a avut parte și de reacții negative din partea oamenilor. Vedeta a mărturisit că aceste lucruri nu au afectat-o, însă în cazul Calinei lucrurile au stat diferit. Tânăra a primit și amenințări cu moartea.

”Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Zilahy, la Un Show Păcătos.

Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!”

TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, iar Anda Adam direct în Porsche

Tags:
Iți recomandăm
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Știri
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Știri
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că…
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se...
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei
Digi 24
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu ...
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să ...
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au ...
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au vrut să facă apoi cu banii
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e ...
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”
Vezi toate știrile
×