Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție în Turcia! Fosta concurentă „Puterea Dragostei” a primit un inel superb

Bianca Maria Comănici trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Influencerița și fosta câștigătoare a emisiunii Puterea Dragostei a anunțat că a fost cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe petrecute la Izmir, în Turcia, iar răspunsul său a fost unul plin de emoție și fără nicio urmă de îndoială.

Vestea a fost împărtășită chiar de vedetă pe rețelele sociale, acolo unde imaginile publicate au strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea urmăritorilor.

Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție

Momentul cererii în căsătorie pare să fi fost unul extrem de special pentru Bianca, iar influencera nu și-a ascuns fericirea. Aceasta a ales să le ofere fanilor o primă imagine cu inelul de logodnă și să le dezvăluie că urmează să vorbească pe larg despre acest pas important din viața sa în cadrul unei emisiuni.

„Am fost cerută de soţie în Izmir, Turcia. O să vă povestesc mai multe mâine la emisiune. Vă las link când apare. 31.10.2026”, a scris Bianca Comănici pe Instagram.

Anunțul a fost suficient pentru a stârni curiozitatea celor care o urmăresc de ani buni în mediul online. Imediat după publicarea fotografiei, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de felicitare, internauții bucurându-se alături de ea pentru noua etapă din viața sa.

Cum arată inelul primit de Bianca Maria Comănici

Un detaliu care nu a putut fi trecut cu vederea a fost inelul de logodnă primit de Bianca. Bijuteria impresionează prin eleganță și rafinament, având o piatră centrală de dimensiuni generoase, montată pe o bandă într-o nuanță deschisă. În imaginile publicate, inelul este pus în evidență chiar de influenceriță, devenind rapid unul dintre cele mai comentate detalii ale anunțului.

De altfel, Bianca a mărturisit că întreaga experiență a fost exact așa cum și-a imaginat-o. Vedeta a vorbit și pe TikTok despre emoțiile trăite în acele momente și despre faptul că visul pe care îl avea de mult timp s-a transformat în realitate.

„Am spus „DA” celui mai frumoș și așteptat vis acum devenit realitate”, a declarat Bianca Maria Comănici.

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