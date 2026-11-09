Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție în Turcia! Fosta concurentă „Puterea Dragostei” a primit un inel superb

Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție în Turcia! Fosta concurentă „Puterea Dragostei” a primit un inel superb
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Bianca Maria Comănici trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Influencerița și fosta câștigătoare a emisiunii Puterea Dragostei a anunțat că a fost cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe petrecute la Izmir, în Turcia, iar răspunsul său a fost unul plin de emoție și fără nicio urmă de îndoială.

Vestea a fost împărtășită chiar de vedetă pe rețelele sociale, acolo unde imaginile publicate au strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea urmăritorilor.

Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție

Momentul cererii în căsătorie pare să fi fost unul extrem de special pentru Bianca, iar influencera nu și-a ascuns fericirea. Aceasta a ales să le ofere fanilor o primă imagine cu inelul de logodnă și să le dezvăluie că urmează să vorbească pe larg despre acest pas important din viața sa în cadrul unei emisiuni.

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„Am fost cerută de soţie în Izmir, Turcia. O să vă povestesc mai multe mâine la emisiune. Vă las link când apare. 31.10.2026”, a scris Bianca Comănici pe Instagram.

Foto: Instagram

Anunțul a fost suficient pentru a stârni curiozitatea celor care o urmăresc de ani buni în mediul online. Imediat după publicarea fotografiei, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de felicitare, internauții bucurându-se alături de ea pentru noua etapă din viața sa.

Cum arată inelul primit de Bianca Maria Comănici

Un detaliu care nu a putut fi trecut cu vederea a fost inelul de logodnă primit de Bianca. Bijuteria impresionează prin eleganță și rafinament, având o piatră centrală de dimensiuni generoase, montată pe o bandă într-o nuanță deschisă. În imaginile publicate, inelul este pus în evidență chiar de influenceriță, devenind rapid unul dintre cele mai comentate detalii ale anunțului.

De altfel, Bianca a mărturisit că întreaga experiență a fost exact așa cum și-a imaginat-o. Vedeta a vorbit și pe TikTok despre emoțiile trăite în acele momente și despre faptul că visul pe care îl avea de mult timp s-a transformat în realitate.

„Am spus „DA” celui mai frumoș și așteptat vis acum devenit realitate”, a declarat Bianca Maria Comănici.

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