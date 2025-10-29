Acasă » Știri » Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”

Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 10:42
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”
Bianca Comănici și Andrei Bănuță/Foto: social media

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei, Bianca Comănici, a fost recent în centrul atenției după ce relația sa de prietenie cu artistul Andrei Bănuță a fost readusă în discuție. Iată ce a spus aceasta despre artist!

În trecut, Bianca și Andrei s-au cunoscut într-un context profesional și amical, participând la emisiuni și proiecte comune. Legătura lor s-a bazat mai mult pe apreciere reciprocă și susținere decât pe chimie romantică. Însă, cei doi au făcut noi declarații după apariția cântărețului în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță

În acele momente, Bianca trecea printr-o perioadă dificilă după încheierea unei relații anterioare și nu era pregătită să se implice sentimental. Cu toate acestea, interacțiunile lor au fost marcate de respect, discuții despre obiectivele personale și momente de colaborare creativă. Prietenia lor a fost una constructivă, iar Andrei și Bianca și-au apreciat talentele și realizările reciproce, ceea ce a consolidat respectul și admirația dintre ei.

„Am primit mesaje pe rețelele de socializare de la oameni, oameni care atunci când noi eram prieteni își doreau foarte mult ca noi să fim un cuplu. Da, mă așteptam, pentru că noi am fost prieteni și, deși n-am mai ținut legătura, ne urmărim pe rețelele de socializare, văd ceea ce face, dar nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă, cât mai mult șocată de ceea ce a spus, dar îi mulțumesc că a vorbit frumos”, a spus Bianca.

Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Bianca Comănici are o viață personală echilibrată și fericită, iar Andrei Bănuță recunoaște că, deși legătura lor nu a evoluat într-o relație, respectul și prietenia au rămas intacte. Publicul, care a urmărit cu interes evoluția celor doi, a perceput întotdeauna mai mult decât o prietenie.

„Nu mă gândeam neapărat că m-a plăcut în sensul ăla, eu știu că ne-am apreciat reciproc cum a spus și el, nu neapărat plăcut, pentru că între noi nu a existat o chimie.

Fiind amândoi de aceeași vârstă, cumva el aprecia faptul că eu am realizat atât de multe lucruri, eu știam că el la fel va realiza multe lucruri și oricum realizase, pentru că mi-a povestit câteva lucruri din trecutul lui”.

Bianca Comănici a fost prietenă bună cu Andrei Bănuță

Întrebată ce a simțit, totuși, pentru Andrei Bănuță în perioada când se înțelegeau foarte bine, Bianca Comănici a spus:

„La vremea respectivă, eu încă sufeream, eram încă în perioada aceea de după fosta relație, nu cred că eram pregătită să am o relație la acel moment, dar cred că a fost așa contextul: cum ne-am cunoscut atunci, ne-am întâlnit de câteva ori amical, pur și simplu vorbeam despre viață, despre ce am putea să realizăm, nu împreună, în viața noastră.

Au fost și câteva momente când mi-a cântat și de multe ori îmi cerea și sfatul și simțeam să îi spun că e talentat și știu că și el ma aprecia, că venea mereu la emisiunile mele și de acolo toată prietenia”, a mai spus Bianca.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, s-a discutat despre perioada în care Bianca Comănici și Andrei Bănuță s-au cunoscut și s-au apreciat reciproc, însă nu s-au potrivit pe plan amoros la momentul respectiv. Chiar dacă atracția și simpatia dintre ei au existat, contextul și vârsta au făcut ca relația să nu se concretizeze.

„Andrei Bănuță: Bianca Comănici. Este o fostă concurentă de la Puterea Dragostei.

Cătălin Măruță: Te-ai uitat la Puterea Dragostei? Stăteai acasă și te uitai la ea? Uite-o aici.

Andrei Bănuță: Da. Frumoasă femeie de altfel.

Cătălin Măruță: Și? I-ai spus?

Andrei Bănuță: Da. Am vorbit la un moment dat, doar că nu s-a potrivit. Ne-am întâlnit, prezenta o emisiune pe online la care am fost invitat. Și am cunoscut-o acolo, și mi-a plăcut foarte mult. Dar nu ne-am potrivit. Eram și mult mai copil.

Măruță: Și? S-a întâmplat ceva?

Andrei Bănuță: Am vorbit, da. Nu cum ai vorbit tu cu Andra, că uite-vă azi împreună. Ne-am plăcut reciproc. Cred că doar nu ne-am întâlnit în momentul potrivit. Cred că eram prea copil eu.(…) E fericită, are o relație acum. E cu un băiat care o iubește și o respectă foarte mult. Eu mă bucur pentru ea”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: ”Am zis să fiu al naibii dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă”

Andrei Bănuță nu duce lipsă de admiratoare, dar a făcut anunţul trist pentru fane: ”E femeia perfectă!”

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Știri
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura”…
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Știri
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl...
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet:...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu:...
Parteneri
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Digi 24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de...
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Digi24
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
go4it.ro
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte ...
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din ...
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm ...
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului ...
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer ...
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
Vezi toate știrile
×