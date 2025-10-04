Acasă » Știri » Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: ”Am zis să fiu al naibii dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă”

De: Andreea Stăncescu 04/10/2025 | 22:17
Andrei Bănuță a suferit o operație estetică / FOTO: Facebook
Andrei Bănuță este astăzi unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, un tânăr carismatic care cucerește publicul prin vocea și prezența sa. Admirat de multe domnișoare, artistul se bucură acum de succes și de recunoaștere, însă drumul său nu a fost întotdeauna la fel de strălucitor.

Deși acum are mult succes, în adolescență, lucurile erau foarte diferite pentru Andrei Bănuță. El s-a confruntat cu probleme de greutate, ajungând la peste 100 de kilograme, ceea ce i-a afectat încrederea în sine și i-a îngreunat relațiile cu cei din jur. Dorința de a fi acceptat și de a-și construi o carieră în muzică l-a determinat să facă schimbări radicale. A urmat un proces intens de slăbire, iar pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic a recurs și la o intervenție estetică.

„Eu am fost foarte gras. 106 de kilograme am avut cel mai mult, dar eram mic de înălțime, că aveam 15 ani când eram așa. Mâncam de toate, mâncam la 12 noaptea două pizza. Îmi spunea mama, îmi spunea tata… Dar eu eram rebel. Eram mare și rebel. Până nu am slăbit, nu s-a uitat nicio fată la mine”, a spus Andrei Bănuță la emisiunea „Întrebarea mesei rotunde” moderată de Marius Manole.

FOTO: Instagram

Ce operație a făcut Andrei Bănuță

Din dorința de a fi cât mai acceptat de cei din jur, Andrei Bănuță a apelat și la medicul estetician. Pe lângă kilogramele pierdute, cântărețul și-a făcut o intervenție pentru corectarea urechilor.

„Momentul când am decis să slăbesc a fost, în primul rând, că încercam și eu să mai vorbesc cu o fată. Și chestia care mi-a pus capac a fost când a trimis vară-mea un mail cu mine, care cântam, la o casă de discuri. Și răspunsul a fost: «Cântă foarte frumos! Dacă ar arăta la fel de bine pe cât cântă, ar fi ok». Și atunci m-am ambiționat și am zis: «Să fiu al dracu’ dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă». M-am operat la urechi, pentru că le aveam mult mai clăpăuge”, afirmă Andrei Bănuță în fața lui Marius Manole.

