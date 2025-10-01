Maria Avram, de nerecunoscut după rinoplastie! Cum arată acum concurenta Insula iubirii 2025

La doar câteva zile după intervenția chirurgicală la nivelul nasului, Maria Avram și-a surprins fanii, publicând imagini cu noua sa înfățișare, după ce și-a dat jos bandajul. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a arătat că se află în perioada de recuperare, alături de soțul ei, Marius Avram.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, Maria Avram, a atras recent atenția fanilor după ce și-a făcut o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, în aceeași zi cu Ella, care și-a făcut schimbarea implantelor mamare. Soția lui Marius Avram a fost văzută purtând un bandaj pe nas în compania bărbatului, semn că se află în perioada de recuperare.

La câteva zile după operație, ea a postat mai multe fotografii pe rețelele sociale, oferindu-le fanilor o privire asupra stării sale. Procesul de vindecare este însă unul de durată, urmând să dureze câteva luni până când rezultatele finale vor fi vizibile.

Cum arată Maria Avram la câteva zile după operația estetică

Maria Avram a povestit că intervenția era plănuită de mult timp, însă perioada intensă ce a urmat după terminarea filmărilor la Insula Iubirii a făcut-o să o amâne pentru o perioadă. În urmă cu câteva zile, s-a lăsat pe mâna medicului estetician și acum pare foarte mulțumită de rezultat.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a subliniat că intervenția nu a avut scop estetic, ci medical, concentrându-se pe sănătatea sa și nu pe aspectul fizic. Fanii sunt curioși să vadă cum va arăta după completarea perioadei de recuperare, dar ea rămâne calmă și răbdătoare în acest proces.

„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria Avram în urmă cu ceva timp.

