Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii! A pierdut sarcina, iar apoi a primit și diagnosticul dur: “Nu e deloc ușor! Chiar a fost o traumă”

Invitați la CANCAN pe Insulă, Maria și Marius Avram au explicat cum și de ce s-au împăcat după ce ambii au fost infideli, dar și ce au făcut cu ispitele odată ce au ajuns în România. În urma interviului, mai mulți oameni s-au întrebat ce a pățit Maria în zona genunchilor, de ce boală suferă și ce se ascunde în spatele aspectului fizic neobișnuit. Acum, concurenta de la Antena 1 vorbește pentru prima dată despre boala cu care se luptă de ani buni după ce a pierdut o sarcină.

Maria și Marius Avram au dezvăluit cum a decurs împăcarea, dacă participanta s-a bătut sau nu cu Oana Monea în Phuket, dar și cum au aflat despre relația secretă a lui Cătălin de afară. Cei doi spun totul despre emisiunea de la Antena 1 și explică de ce au decis să mai dea o șansă mariajului lor.

În urma interviului de la CANCAN pe Insulă, oamenii au remarcat că Maria are mai multe pete roșii în zona genunchilor. În timp ce răutăcioșii au început să râdă de aspectul ei și să îi ironizeze problema medicală, alții s-au întrebat de ce boală suferă și ce tratament urmează.

”Nu mă așteptam să se râdă pe seama acestui subiect. Este adevărat că sufăr de psoriazis. Acum aproape zece ani, în timp ce eram la munte, iarna, am căzut de pe sanie destul de rău și am pierdut o sarcină. Nu aveam idee că sunt însărcinată la acel moment, altfel clar nu aș fi făcut mișcări bruște.

Șocul emoțional a fost atât de mare atunci încât, la doar o lună distanță, mi s-a activat psoriazisul. M-a afectat extrem de tare. Nici acum nu pot spune că am trecut peste acel moment. Chiar și acum când vorbesc mă emoționează foarte mult. Copiii sunt un subiect sensibil pentru mine. Chiar a fost o traumă…”, a spus Maria, în exclusivitate.

”Odată cu stresul emisiunii, boala a reapărut”

Deși inițial Maria a putut ține boala sub control, recent, după participarea în cadrul emisiunii, aceasta a reapărut. Din cauza stresului emoțional, concurenta se luptă cu aceeași problemă la aproape un deceniu distanță.

”Odată cu stresul emisiunii, boala a reapărut. De aceea genunchii mei arată așa acum. Nu este nimic de ironizat. Este o problemă medicală, iar oamenii care suferă de același diagnostic știu prea bine ce presupune. Nu e deloc ușor.

Mă tratez. Trebuie să evit stresul cu orice preț și fix asta am de gând să fac acum. Până la urmă, sănătatea este pe primul loc”, a explicat soția lui Marius.

De ce i-a dat concurentul papucii Oanei Monea, de câte ori s-au văzut Maria și Cătălin afară, dar și când plănuiesc să devină părinți concurenții de la Antena 1, aflați doar AICI.

NU RATA: Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!”

VEZI ȘI: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii