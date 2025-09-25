Ella și Maria s-au tunat de toți banii! Primele imagini după schimbările radicale

Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, s-a tunat de toți banii. Soția lui Marius Avram a decis să își îmbunătățească aspectul fizic și a apelat la câteva intervenții estetice. Nici Ella nu s-a lăsat mai prejos și a decis și ea să apeleze la medicul estetician.

Maria Avram a postat câteva imagini de pe patul de spital, la scurt timp după intervenția chirurgicală, în care părea extrem de fericită, alături de soțul ei. Ella, vizibil emoționată înainte de procedură, a declarat și ea în mediul online că are mari emoții, dar are încredere deplină în medicul ei. La ce operații au apelat cele două concurente, vedeți în articol!

Prin ce operații au trecut Ella și Maria Avram

Recent, Maria Avram a ajuns la mâna medicului și a trecut printr-o operație chirurgicală. Concurenta și-a operat nasul, însă nu din cauza aspectului fizic, spune ea, ci din cauza unor probleme medicale. Maria Avram își făcuse programarea pentru data de 15 mai, însă a fost nevoită să o amâne pentru această lună, din cauza participării la Insula Iubirii.

„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria Avram în urmă cu ceva timp.

A venit ziua mult așteptată și Maria și-a îndeplinit dorința. Recent, ea s-a afișat pe patul de spital, vizibil fericită alături de soțul ei, semn că se simte foarte bine.

Ella a decis și ea să ajungă pe mâinile medicilor și a luat o hotărâre despre care a mai vorbit în mediul online. Fosta parteneră a lui Andrei Lemnaru și-a operat, din nou, sânii. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei câteva imagini în care apărea vizibil emoționată înainte de operația chirurgicală.

Întrebată daca are emoții, fosta concurentă de la Insula Iubirii a spus că are unele frici, dar încrederea în medicul ei depășește orice bariere.

„Am emoții! Domnul doctor mi-a oferit foarte multă încredere, dar da, am și eu fricile mele și emoțiile mele”, a spus Ella înainte de operație.

Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică

Maria Avram a luat foc, după ce a fost criticată că și-a tradus soțul la Insula iubirii: ”Adevărata mizerie e în sufletele voastre”