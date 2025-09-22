Maria Avram a luat foc, după ce a fost criticată că și-a tradus soțul la Insula iubirii: ”Adevărata mizerie e în sufletele voastre”

Maria Avram, una dintre concurentele de la Insula Iubirii, a răbufnit în mediul online după ce a fost criticată că și-a înșelat soțul în emisiune. Soția lui Marius Avram a transmis un mesaj tranșant, în care a dat de pământ cu toți cei care i-au adresat cuvinte urâte.

Fosta concurentă s-a săturat să fie pusă la zid și a decis să spună lucrurilor pe nume, după ce fanii emisiunii au spus că și-a tradus soțul. Ajunsă la saturație, Maria a decis să le transmită un mesaj tuturor celor care au aruncat cu noroi.

Maria Avram dă de pământ cu toți cei care au jignit-o

Vedeta a ținut să precizeze că aceste aceste jigniri au venit, mai ales, din partea femeilor, femei care ar fi trebuit să înțeleagă cât este de dureroasă această etichetă. Mai mult decât atât, soția lui Marius Avram a mărturisit că niciodată nu și-a compromis demnitatea pentru bani și că timp de 11 ani de zile i-a fost fidelă unui singur bărbat.

„Pe ce baza, mă? Din gurile cui vin astea? Din gurile unor oameni frustrați, care nu au altceva mai bun de făcut decât să arunce cu noroi. Și mai grav, vin de la FEMEI. De la cele care ar trebui să știe cât doare o astfel de etichetă, dar care aleg să fie și mai josnice decât barbații care judecă. Eu nu am făcut bani din nimic murdar, ba din contră am muncit mai mult decât oricare și-ar putea imagina, nu m-ați văzut umblând din floare în floare și nu am nevoie să-mi vand demnitatea pentru bani. 11 ani am stat lângă un singur bărbat.Asta înseamnă c**ă, asta înseamnă că toate femeile care stau lângă bărbații lor sunt c***e? La asta spuneți voi c***e? Atunci problema e la voi, nu la mine. Adevărul e simplu, vă e ușor să jigniți din fața unei tastaturi, cu viața voastră praf sau cu schimbul bărbaților de 10 ori pe an, dar nu aveti curaj să vă uitați în oglindă la trecutul vostru. Vă umpleți gura cu vorbe mari, dar faptele voastre v-ar lăsa fără glas daca s-ar ști pe bune. Să vă fie rușine, femeilor care nu fac decât să calce în picioare alte femei. Adevărata mizerie nu e în ceea ce spuneți despre mine, ci în sufletele voastre”, a transmis Maria în mediul online.

Marius și Maria Avram sunt împreună de 11 ani și au venit să își testeze relația la Insula iubirii. În cele 21 de zile petrecute în Thailanda, cei doi au picat pe rând testul fidelității. Cu un istoric pătat, Marius a vrut să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, el a mai înșelat-o, însă marea surpriză a fost atunci când Maria s-a apropiat și ea de un alt bărbat. Deși au plecat separați din Thailanda, cei doi s-au împăcat și își continuă povestea frumoasă de dragoste.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius