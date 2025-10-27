Acasă » Știri » Vedeta din România de care Andrei Bănuță este îndrăgostit: „N-am şanse acolo, dar ca idee. E efervescentă”

27/10/2025
Andrei Bănuță și-a surprins comunitatea de fani cu o confesiune intimă. Artistul este îndrăgostit de o femeie celebră din România, slăbiciune despre care abia acum a avut curajul să vorbească public. 

Andrei Bănuță a acceptat provocarea sosurilor picante din emisiunea lui Cătălin Măruță. Printre întrebările incomode la care nu a putut sau s-a abținut să răspundă, artistul parcă a simțit o eliberare atunci când a spus numele vedetei de care a fost îndrăgostit în secret.

Artistul a fost extrem de sincer și a dezvăluit vedeta din România de care a fost și încă este îndrăgostit. Nu s-au întâlnit niciodată, nu se cunosc personal, însă, chiar și în aceste condiții, Andrei Bănuță a recunoscut că nu se poate dezice de slăbiciunea pe care o are pentru Oana Zăvoranu.

„Eu am fost şi sunt îndrăgostit de Oana Zăvoranu, toată viaţa mea. N-am şanse acolo, dar ca idee. Da, mie îmi place, e efervescentă. Îmi place de ea ca femeie. Niciodată (n.r. dacă s-a întâlnit cu ea), dar îmi doresc. Mi-aş dori măcar să o întâlnesc şi să îi spun: «doamnă, vă apreciez». E o femeie extraordinar de frumoasă”, a spus Bănuță în cadrul emisiunii difuzate la Pro TV.

În ceea ce privește femeia ideală, Andrei Bănuță susține că – mai presus de aspectul fizic și de chimia dintre un bărbat și o femeie – respectul și conexiunea profundă sunt bazele unei relații solide și de durată. Pentru asta, artistul își dorește ca femeia de lângă el să aibă o singură calitate: să fi deșteaptă, pentru că în acest fel poate dobândi și alte calități.

„Îmi doresc să fiu un bărbat suficient de stăpân pe sine, cu putere să protejeze şi să preţuiască tot ce iubeşte. Preţuirea pentru mine înseamnă şi asta, să pot să plătesc eu toate mesele. Femeia de lângă mine va fi deşteaptă. Atât. Dacă e deşteaptă, e şi frumoasă şi de toate. O femeie deşteaptă nu are cum să nu fie şi frumoasă”, a mai mărturisit Andrei Bănuță.

