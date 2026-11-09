Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un ‘pețitor’: „A apărut acum câteva luni în viața mea”

Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un 'pețitor': „A apărut acum câteva luni în viața mea”
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Și-au spus „adio” după mai bine de patru de ani de relație / Sursa foto: Colaj Cancan
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Oficial, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai sunt soț și soție. Cei doi au depus actele de divorț și au încheiat căsnicia. Foștii concurenți de la „Insula iubirii” s-au despărțit în luna decembrie a anului trecut. Totuși, finalizarea procedurii a durat aproape un an din cauza neînțelegerilor cu privire la implicarea activă a lui Răzvan în creșterea copiilor.

Imediat după ce s-a încheiat întregul proces de divorț, Ema a ținut să împărtășească vestea și cu fanii săi din mediul online. Aceasta este fericită că a încheiat demersul și s-a arătat recunoscătoare față de omul pe care l-a cunoscut în urmă cu ceva timp și care i-a demonstrat că trebuie să se ridice de fiecare dată când este la pământ.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat

În plus, fosta concurentă de la „Insula iubirii” a făcut o glumă legată de vreme. Tânăra a spus că soarele a ieșit, în sfârșit, și pe strada sa.

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„Știți de ce este ziua asta cu soare? Pentru că oficial a răsărit soarele pe strada mea. La ora 17:00 îmi iau certificatul nu de căsătorie, de divorț. Să fie într-un ceas bun! Karma poartă și un nume, adică ar trebui să fie schimbat în dicționar.

Ce pot eu să fac, doar să mulțumesc unui om care a apărut acum câteva luni în viața mea și mi-a demonstrat că, atunci când ești la pământ, întotdeauna vei putea să te ridici când ai oameni minunați alături de tine”, a transmis Ema Oprișan, pe Instagram.

După anunțul făcut pe rețelele de socializare, bruneta a revenit cu un alt mesaj în care a vorbit despre felul în care vede lucrurile în această etapă din viața sa. Fosta concurentă a precizat că nu poate ține totul sub control și că trebuie să accepte ce i se întâmplă.

Foștii concurenți de la „Insula iubirii” au pus punct relației după mai bine de 4 ani / Sursa foto: Social media

„Și uite cum mi-a revenit starea… 1:1. Viața asta nu o putem controla, nu putem ști ce se va întâmpla, este un timp, ne bucurăm de momente și momentele trebuie să le și apreciem. Ce pot să spun mai mult? Asta e viața”, a mai spus Ema Oprișan, pe Instagram.

În urma despărțirii de Răzvan Kovacs, Ema și-a refăcut viața cu Răzvan Popescu. Totuși, cei doi s-au separat, iar ea a mărturisit că nu a știut să îl aprecieze la timp. De altfel, și Robert Kovacs a trecut peste despărțire, fiind acum împreună cu o tânără pasionată de motociclete.

CITEȘTE ȘI: Ema Oprișan, prinsă între doi Răzvani! Trecutul cu Kovacs i-a dat peste cap relația cu noul iubit: „Trebuie să suport consecințele”

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