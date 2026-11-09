Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un ‘pețitor’: „A apărut acum câteva luni în viața mea”

Oficial, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai sunt soț și soție. Cei doi au depus actele de divorț și au încheiat căsnicia. Foștii concurenți de la „Insula iubirii” s-au despărțit în luna decembrie a anului trecut. Totuși, finalizarea procedurii a durat aproape un an din cauza neînțelegerilor cu privire la implicarea activă a lui Răzvan în creșterea copiilor.

Imediat după ce s-a încheiat întregul proces de divorț, Ema a ținut să împărtășească vestea și cu fanii săi din mediul online. Aceasta este fericită că a încheiat demersul și s-a arătat recunoscătoare față de omul pe care l-a cunoscut în urmă cu ceva timp și care i-a demonstrat că trebuie să se ridice de fiecare dată când este la pământ.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat

În plus, fosta concurentă de la „Insula iubirii” a făcut o glumă legată de vreme. Tânăra a spus că soarele a ieșit, în sfârșit, și pe strada sa.

„Știți de ce este ziua asta cu soare? Pentru că oficial a răsărit soarele pe strada mea. La ora 17:00 îmi iau certificatul nu de căsătorie, de divorț. Să fie într-un ceas bun! Karma poartă și un nume, adică ar trebui să fie schimbat în dicționar. Ce pot eu să fac, doar să mulțumesc unui om care a apărut acum câteva luni în viața mea și mi-a demonstrat că, atunci când ești la pământ, întotdeauna vei putea să te ridici când ai oameni minunați alături de tine”, a transmis Ema Oprișan, pe Instagram.

După anunțul făcut pe rețelele de socializare, bruneta a revenit cu un alt mesaj în care a vorbit despre felul în care vede lucrurile în această etapă din viața sa. Fosta concurentă a precizat că nu poate ține totul sub control și că trebuie să accepte ce i se întâmplă.

„Și uite cum mi-a revenit starea… 1:1. Viața asta nu o putem controla, nu putem ști ce se va întâmpla, este un timp, ne bucurăm de momente și momentele trebuie să le și apreciem. Ce pot să spun mai mult? Asta e viața”, a mai spus Ema Oprișan, pe Instagram.

În urma despărțirii de Răzvan Kovacs, Ema și-a refăcut viața cu Răzvan Popescu. Totuși, cei doi s-au separat, iar ea a mărturisit că nu a știut să îl aprecieze la timp. De altfel, și Robert Kovacs a trecut peste despărțire, fiind acum împreună cu o tânără pasionată de motociclete.

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