Un nou vortex polar va pune stăpânire pe România în curând. ANM anunță frig și ninsori

Primele ninsori ale sezonului rece ar putea fi observate, la finalul acestei săptămâni, nu doar în zonele montane, ci și în anumite regiuni joase din centrul țării. Totodată, estimările meteorologilor indică o răcire semnificativă în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Deși lunile noiembrie și decembrie sunt estimate să aducă temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă, specialiștii atrag atenția că vor exista și intervale cu vreme de iarnă autentică. Printre acestea se numără posibile episoade de ninsori și depunerea unui strat de zăpadă inclusiv în zonele joase.

Ninsori posibile și în afara zonelor montane

Sfârșitul acestei săptămâni ar putea veni cu primele ninsori nu doar la munte, ci și în zonele joase din centrul țării. Potrivit celor mai recente estimări, vremea din noiembrie va fi caracterizată de temperaturi ușor mai ridicate decât media perioadei, însă nu vor lipsi episoadele specifice sezonului rece.

Meteorologii susțin că alternanța dintre perioadele mai blânde și cele cu răciri temporare va continua și în luna decembrie. Astfel, sunt posibile intervale în care precipitațiile să se transforme în ninsoare, inclusiv la altitudini mai mici.

Zăpada ar putea fi prezentă de sărbători

Directorul de prognoză meteorologică din cadrul ANM, Florinela Georgescu, a precizat că există șanse ca în perioada sărbătorilor de iarnă să fie prezent un strat de zăpadă nu doar în zona montană, ci și în regiunile joase ale țării.

Estimările sezoniere indică temperaturi medii peste normalul climatologic, însă acest lucru nu exclude apariția unor episoade de frig și a unor ninsori mai consistente. În aceste condiții, de Crăciun ar putea exista condiții favorabile pentru menținerea zăpezii în mai multe regiuni din țară.

Vortex polar în apropierea Crăciunului

Specialiștii avertizează că un vortex polar ar putea influența vremea din România chiar înainte de Crăciun. Acest fenomen ar urma să aducă o răcire accentuată a vremii, însoțită de ninsori și condiții specifice iernii.

După Revelion, însă, tendința vremii ar putea suferi modificări. Deși este încă devreme pentru prognoze detaliate pe termen atât de lung, meteorologii estimează că lunile ianuarie și februarie vor fi, în general, mai calde decât media obișnuită.

Pentru luna ianuarie sunt prognozate temperaturi medii cu aproximativ 1-2 grade Celsius peste valorile climatologice normale. În același timp, există posibilitatea ca regiunile din vestul, nordul și centrul țării să înregistreze cantități de precipitații peste media perioadei.

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