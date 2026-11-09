Pozele Claudiei Ion au apărut pe site-urile pentru adulți. Prima reacție a concurentei de la Insula Iubirii

Claudia Ion a devenit cunoscută publicului în urma participării la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Partenera lui Ionuț Mocăniță a atras toate privirile, chiar și după emisiune. Tânăra, care este foarte activă în mediul online, a avut parte de o situație neașteptată: pozele ei au apărut pe site-urile pentru adulți din Marea Britanie.

Popularitatea pare că vine și cu o latură negativă. Concurenta sezonului X a rămas șocată atunci când o urmăritoare i-a trimis un mesaj cu pozele ei publicate pe un site pentru adulți. Claudia Ion a răspuns imediat, ba chiar a făcut totul public la InstaStory. Contul de pe platforma pentru adulți din Anglia a fost făcut, cel mai probabil, fără acordul ei, judecând după reacția pe care a avut-o. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Pozele Claudiei Ion au apărut pe site-urile pentru adulți

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-au dus la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Numai că parcursul lor este total diferit față de cum se așteptau. Legătura lor s-a rupt, iar între timp au creat conexiuni cu ispitele. Șatena s-a apropiat de Eduard Vlădescu, pilotul, iar partenerul ei și-a găsit liniștea în brațele Andrușcăi.

Filmările s-au încheiat, iar acum concurenții sunt în centrul atenției. O fană de-a Claudiei i-a trimis un mesaj în care îi transmitea că a găsit poze cu ea pe un site de escorte din Anglia.

Aceasta a rămas uimită de situația în care a fost pusă. De asemenea, dacă ne uităm pe platformă se poate observa că identitatea sa a fost confirmată cu un act, însă asta nu confirmă că tânăra și-a creat singură contul. În plus, judecând după reacția ei, pare că cineva care o cunoaște a vrut doar să o pună într-o postură proastă.

„Doamne ferește, ce rău ați ajuns”, a scris Claudia Ion pe Instagram.

Persoana din spatele contului a recunoscut că nu este Claudia

După cum puteți vedea în captura discuției purtată de Claudia cu urmăritoarea sa, un dialog a fost inițiat între fana concurentei și escortă. Persoana care se află în spatele contului din Anglia a recunoscut că, de fapt, nu este concurenta de la Insula Iubirii. Prin urmare, pozele au fost furate cu intenție, printre ele numărându-se și o imagine realizată de Claudia pentru Halloween, în care este îmbrăcată în Catwoman,

„Chiar ea mi-a zis că nu e fata de la insulă”, se arată în conversația purtată de concurentă cu urmăritoarea sa.

De ce crede Claudia Ion că a refuzat Ionuț Mocăniță testul poligraf

După ce a văzut la bonfire că Ionuț nu a făcut testul poligraf, Claudia Ion a venit cu un verdict. Aceasta consideră că frizerul a refuzat pentru că i-a fost infidel și nu a vrut să recunoască adevărul. Totuși, tânăra s-a arătat mulțumită că a văzut care este, de fapt, realitatea.

„El s-a culcat cu ea. Să mă duc acum acasă și să zic la lume că Ionuț nu a putut să mă mai iubească… Pe tabletă văd că tu zici că nu ai încredere în mine, că tu, de fapt, ai venit să mă testezi pe mine, să îți răspunzi tu la niște întrebări. Acum zici că nu mă mai iubești de un an și ceva, unde am trăit eu, frate?! Credeam că știu ce e cu viața mea. Aveam nevoie de asta ca să deschid ochii”, a declarat Claudia Ion la Antena 1.

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