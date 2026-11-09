Ce pensie lunară va încasa Dragoș Dolănescu în Costa Rica: „Este oarecum bună aici”

Ce pensie lunară va încasa Dragoș Dolănescu în Costa Rica: „Este oarecum bună aici”
Dragoş Dolănescu. Foto: Facebook
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Stabilit de mulți ani în Costa Rica, Dragoș Dolănescu și-a construit o nouă carieră după perioada în care a activat în politică. Fiul regretatului Ion Dolănescu lucrează în prezent ca psiholog și a vorbit despre activitatea sa profesională, despre oamenii pe care îi tratează, dar și despre pensia pe care o va încasa la bătrânețe.

Dragoș Dolănescu, fiul artistului Ion Dolănescu și al doctoriței Margarita Valenciano, trăiește de ani buni în Costa Rica, țară în care a fost inclusiv deputat. În prezent, acesta profesează ca psiholog, specializare pentru care s-a pregătit atât în România, cât și în Spania, unde și-a obținut doctoratul.

Dragoș Dolănescu, psiholog într-un spital din San Jose

Dragoș Dolănescu a povestit că activează într-unul dintre cele mai importante spitale din Costa Rica și că are în grijă pacienți de toate vârstele.

„Lucrez ca psiholog la un spital mare, numit Hospital CIMA, din San Jose. Tratez depresia și multe alte afecțiuni cu care se confruntă cei din Costa Rica. Și acolo sunt divorțuri, probleme financiare, lumea are nevoie de un sfat, de o îndrumare… Am pacienți de toate vârstele! Spitalul dispune de un departament specializat de psihologie, care oferă servicii variate, de la terapie individuală, la evaluări psihologice complexe”, a spus Dragoș Dolănescu pentru Click.

Potrivit acestuia, problemele cu care se confruntă oamenii din Costa Rica nu sunt foarte diferite de cele întâlnite în alte țări, iar nevoia de consiliere și sprijin psihologic este tot mai mare.

Pacienții îl plăteau cu găini și ouă

Dragoș Dolănescu și-a amintit și de perioada în care lucra în cabinete din localități mici din Costa Rica, unde mulți dintre pacienți aveau dificultăți financiare. Din acest motiv, plata ședințelor de terapie se făcea uneori în produse alimentare sau chiar animale din gospodărie.

„În loc de bani, pacienții îmi aduceau ba o găină, ba ouă… Sunt o grămadă de oameni săraci în Costa Rica. În pandemie, când mulți și-au pierdut locurile de muncă, am cărat cu cârca pentru șomeri saci de sute de kilograme cu orez și cu făină… Eram politician, m-am implicat! Am și donat atunci jumătate din salariul meu de politician”, a mai afirmat fostul deputat.

Acesta a explicat că s-a implicat activ în sprijinirea comunităților afectate în perioada pandemiei, când numeroase persoane au rămas fără locuri de muncă și s-au confruntat cu dificultăți materiale.

Ce pensie va încasa Dragoș Dolănescu în Costa Rica

Fiul lui Ion Dolănescu a vorbit și despre planurile sale de pensionare. El a precizat că s-a interesat deja asupra sumei pe care o va primi lunar după retragerea din activitate și că mai are 11 ani până la atingerea vârstei de pensionare.

„M-am interesat câți bani voi primi la pensie în Costa Rica, unde bărbații se pensionează la 65 de ani. Eu mai am 11 ani până atunci! În urma unor calcule am aflat că voi lua pensie, dacă îi transform în euro, cam 1.500 de euro. Este o pensie oarecum bună aici”, a încheiat Dragoș Dolănescu.

În prezent, Dragoș Dolănescu își desfășoară activitatea în domeniul psihologiei, la ani distanță de perioada în care a fost implicat în politică, și continuă să trăiască în Costa Rica, țară pe care o consideră de mult timp acasă.

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