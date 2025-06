Replica dură a lui Ionuț Dolănescu, după ce fratele lui, Dragoș, a aruncat BOMBA în CANCAN.RO: ”Vai de capul nostru!”

Ultimele declarații făcute de Dragoș Dolănescu despre războiul din Orientul Mijlociu l-au prins total nepregătit pe Ionuț Dolănescu. Acesta din urmă a aflat de la CANCAN.RO despre ce a spus fratele său. Ionuț a rămas uimit și a dezvăluit ce ,,arsenal” și-a pregătit el în cazul unui război la nivel mondial.

Mai mult decât atât, artistul a dezvăluit și ce tarife încasează la spectacolele unde cântă. Și asta nu este tot! Ionuț și-a adus aminte de ultimul cântec care i-a rămas pe buze tatălui său în ultimele momente de viață.

”Probabil că este Dragoș prin România. Pe mine nu prea mă caută când este aici. Ce-i drept, mă bucur că nu uită niciodată să meargă la cimitirul Bellu la mormântul tatălui nostru. Habar nu am ce a declarat. Știu că el era implicat în politică, a și candidat la președinția statului Costa Rica. Acum nu mai știu dacă este în politică, habar nu am cu ce se ocupă”, a spus Ionuț Dolănescu.

Acesta din urmă a spus și ce are de gând în cazul în care s-ar declanșa un război la nivel mondial. ”Ferească-ne Dumnezeu de un război. Eu cred că în cazul unui război mondial nu mai este sigur niciun loc pe planeta asta. Eu și familia avem cetățenie americană. Într-adcevăr, Costa Rica e o țară foarte frumoasă, știm cu toții că este un paradis fiscal. Din păcate, eu nu am ajuns niciodată la el acolo, dar am prieteni care au locui sau locuiesc acolo în Costa Rica. Armata obligatorie nu se mai face, cu cine să ne luptăm noi? Vai de capul nostru! Probabil că în Costa Rica vor ajunge oamenii bogați ai acestei țări! Să ne rugăm să fie pace! Știu de Costa Rica că e o țară foarte frumoasă, nu știu cât de sigură ar fi. Eu mi-am pregătit casa de la Pierșinari, dacă e să mor, vreau să mor lângă familia mea”, a mai spus Ionuț Dolănescu.

Ce spune Ionuț Dolănescu despre relația pe care o are cu fratele lui, Dragoș

Ionuț a vorbit și despre relația pe care o mai are cu Dragoș. ”Ultima oară am vorbit cu Dragoș acum 16 ani. După 2009, am fost dat în judecată, până la urmă, a fost un proces normal, partaj al bunurilor care a durat 8 ani. Îmi pare rău că am ajuns la acest mod de relație. Toată această istorie nu a făcut cinste numelui Dolănescu, numele tatălui nostru, el nu fi-ar fi dorit ca noi să ne fi certat vreodată. (…) În memoria marelui artist Ion Dolănescu mi-am dorit să păstrez această casă(n.r.- casa părintească), mai ales că tatăl nostru a murit pe buze cu celebrul cântec al lui Mihai Ciobanu de la Chișinău, versurile îi aparțin lui Grigore Vieru – Casa părintească nu se vinde! Cum am fi putut noi să vindem acestui imobil care a aparținut tatălui nostru?”, a mai spus Ionuț Dolănescu.

Artistul ne-a dezvăluit că ultimul spectacol l-a susținut a fost în județul Vrancea, la Năruja, și a vrut să precizeze ce tarife practică la evenimente. ”Eu din asta trăiesc din cântat. Soția mea este violonistă și mă însoțește. Avem propria firmă. Nu sunt cel mai scump, dar nici cel mai ieftin din România. Probabil undeva la vreo 2.000 de euro. Mai nou am luat-o și pe micuța noastră Ioana Maria, pentru că fata noastră, mezina familiei este olimpică la vioară la Liceul de Arte Dinu Lipatti din București. Îi place foarte mult să cânte cu vocea. În ultima perioadă, a preluat repertoriul mamei mele, celebra Maria Ciobanu. O mai luăm așa, pe la evenimente”, a concluzionat Ionuț Dolănescu.

Sursa foto: arhivă personală

