Diferență uriașă între stațiunile de schi din Europa! Unde te costă 40 de euro și unde ajungi să plătești peste 300

Pasionații de schi au motive de bucurie și asta pentru că urmează sezonul lor. Cu toate acestea, turiștii trebuie să știe că diferențele de preț sunt colosale. În Europa, există locuri în care o zi pe pârtie poate costa 40 de euro și stațiuni unde prețul poate ajunge să fie de șapte ori mai mare.

Cele mai accesibile stațiuni de schi din Europa se găsesc în mare parte în Franța. Roubion les Buisses oferă turiștilor posibilitatea de a se bucura de o zi pe pârtie la un preț de 40,50 euro. Abonamentul zilnic la teleschi este de 20 de euro, iar prețurile la cazare variază între 15 și 26 de euro pe noapte. La polul opus, Zermatt din Elveția, este cea mai scumpă stațiune în care se poate schia. Costul pentru o singură zi este de 303,86 euro.

Diferență uriașă între stațiunile de schi din Europa

Potrivit unui clasament realizat de Holidu, un motor de căutare pentru închirieri de vacanță, pe locul doi din punct de vedere al prețului este stațiunea Réallon, situată în Hautes-Alpes, deasupra lacului Serre-Ponçon. Turiștii trebuie să scoată din buzunar 42,95 euro pe zi. Stațiunea este renumită pentru peisajele superbe și liniștea pe care o oferă.

Pe locul trei în clasament, cu cel mai accesibil preț este Gresse-en-Vercors, tot în Franța. Costul zilnic aici este de doar 49 de euro. Abonamentele aici pentru o zi ajung la 27 de euro în sezonul de vârf și 23 de euro în extrasezon. Cei care ajung la stațiune trebuie să știe că prețul pentru cazare variază între 17 și 31 de euro pe noapte. Alte pârtii accesibile sunt: Le Mourtis, Franța, Sierra de Béjar, Spania, Lans en Vercors, Franța, Le Collet d’Allevard, Franța, Chabanon, Franța, Aillons-Margériaz, Franța și Saint-Léger-les-Mélèzes, Franța

Cele mai de lux stațiuni

Dacă Zermatt din Elveția este pe primul loc în clasamentul celor mai scumpe stațiuni, pe locul doi se află Cortina d’Ampezzo, din Italia. Costul pentru o zi aici este de 290,50 euro, iar în sezonul de vârf abonamentul este de 84 de euro, în timp ce cazarea ajunge la 308 euro pe noapte. Totuși, în extrasezon prețurile scad și ajung la doar 113 euro pe noapte pentru cazare.

Pe locul trei este Gitschberg Jochtal, o altă stațiune din Italia, situată în Tirolul de Sud. Costul zilnic este de 271,50 euro. În sezonul de vârf, un abonament pe zi este de 73 de euro, iar costurile pentru cazare ajung la 238 de euro pe noapte. Alte stațiuni de lux sunt: St. Moritz (Corviglia), Elveția, Obergurgl-Hochgurgl, Austria, Schi Arlberg, Austria, Hintertux (Ghețarul Hintertux), Austria, Obertauern, Austria, Madonna di Campiglio, Italia și Val Gardena, Italia.

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