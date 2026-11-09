Diferență uriașă între stațiunile de schi din Europa! Unde te costă 40 de euro și unde ajungi să plătești peste 300

Diferență uriașă între stațiunile de schi din Europa! Unde te costă 40 de euro și unde ajungi să plătești peste 300
Stațiuni schi/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pasionații de schi au motive de bucurie și asta pentru că urmează sezonul lor. Cu toate acestea, turiștii trebuie să știe că diferențele de preț sunt colosale. În Europa, există locuri în care o zi pe pârtie poate costa 40 de euro și stațiuni unde prețul poate ajunge să fie de șapte ori mai mare. 

Cele mai accesibile stațiuni de schi din Europa se găsesc în mare parte în Franța. Roubion les Buisses oferă turiștilor posibilitatea de a se bucura de o zi pe pârtie la un preț de 40,50 euro. Abonamentul zilnic la teleschi este de 20 de euro, iar prețurile la cazare variază între 15 și 26 de euro pe noapte. La polul opus, Zermatt din Elveția, este cea mai scumpă stațiune în care se poate schia. Costul pentru o singură zi este de 303,86 euro.

Diferență uriașă între stațiunile de schi din Europa

Potrivit unui clasament realizat de Holidu, un motor de căutare pentru închirieri de vacanță, pe locul doi din punct de vedere al prețului este stațiunea Réallon, situată în Hautes-Alpes, deasupra lacului Serre-Ponçon. Turiștii trebuie să scoată din buzunar 42,95 euro pe zi. Stațiunea este renumită pentru peisajele superbe și liniștea pe care o oferă.

Pe locul trei în clasament, cu cel mai accesibil preț este Gresse-en-Vercors, tot în Franța. Costul zilnic aici este de doar 49 de euro. Abonamentele aici pentru o zi ajung la 27 de euro în sezonul de vârf și 23 de euro în extrasezon. Cei care ajung la stațiune trebuie să știe că prețul pentru cazare variază între 17 și 31 de euro pe noapte. Alte pârtii accesibile sunt: Le Mourtis, Franța, Sierra de Béjar, Spania, Lans en Vercors, Franța, Le Collet d’Allevard, Franța, Chabanon, Franța, Aillons-Margériaz, Franța și Saint-Léger-les-Mélèzes, Franța

Cele mai de lux stațiuni

Dacă Zermatt din Elveția este pe primul loc în clasamentul celor mai scumpe stațiuni, pe locul doi se află Cortina d’Ampezzo, din Italia. Costul pentru o zi aici este de 290,50 euro, iar în sezonul de vârf abonamentul este de 84 de euro, în timp ce cazarea ajunge la 308 euro pe noapte. Totuși, în extrasezon prețurile scad și ajung la doar 113 euro pe noapte pentru cazare.

Pe locul trei este Gitschberg Jochtal, o altă stațiune din Italia, situată în Tirolul de Sud. Costul zilnic este de 271,50 euro. În sezonul de vârf, un abonament pe zi este de 73 de euro, iar costurile pentru cazare ajung la 238 de euro pe noapte. Alte stațiuni de lux sunt: St. Moritz (Corviglia), Elveția, Obergurgl-Hochgurgl, Austria, Schi Arlberg, Austria, Hintertux (Ghețarul Hintertux), Austria, Obertauern, Austria, Madonna di Campiglio, Italia și Val Gardena, Italia.

VEZI ȘI: Revelionul costă tot mai mult la munte. Orașele care au rămas la prețuri normale

Minivacanța de 1 Decembrie vine cu prețuri pe măsură. Cât costă cazarea în cele mai căutate stațiuni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Ce înseamnă maxxing, cuvântul anului 2026. Cum se folosește
Ce înseamnă maxxing, cuvântul anului 2026. Cum se folosește
Amendă de 10.000 de lei pentru românii care taie acest copac din curte. Este protejat de lege, la fel ca nucul
Amendă de 10.000 de lei pentru românii care taie acest copac din curte. Este protejat de lege, la fel ca nucul
El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital
El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital
O fabrică uriașă a fost deschisă în România! Ce produse alimentare vor fi realizate aici
O fabrică uriașă a fost deschisă în România! Ce produse alimentare vor fi realizate aici
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Mediafax
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Adevarul
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Digi24
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Click.ro
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
go4it.ro
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Gandul.ro
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.