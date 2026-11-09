Scandalul momentului în showbiz. Șerban Huidu îl pulverizează pe Radu Banciu: „Ipocritule!” De la ce a plecat totul

Este scandalul momentului în showbizul românesc. Șerban Huidu îl atacă serios pe Radu Banciu. Totul a pornit de la un videoclip mai vechi în care controversatul jurnalist a comentat despre reprezentanții PSD care au plecat cu avionul în Mykonos.

Radu Banciu a comentat situația care a avut loc în luna septembrie 2026. Numai că opiniile sale nu au fost în totalitate agreate de Șerban Huidu de la „Cronica Cârcotașilor”. Acesta a ascultat modul în care a abordat cunoscutul jurnalist plecarea celor de la PSD, iar accentul pe care l-a folosit la Mykonos, l-a determinat pe Huidu să îl pulverizeze imediat după ce a sesizat o greșeală la el. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Șerban Huidu îl pulverizează pe Radu Banciu

În urmă cu ceva timp, Radu Banciu a vorbit despre plecarea mai multor reprezentanți PSD cu avionul la Mykonos. Jurnalistul i-a criticat la un moment dat și pe cei care merg în vacanțe, dar nu știu cum se pronunță, de fapt destinațiile. Mai exact, acesta a ținut o lecție pentru cei care pun accentul greșit pe Monaco.

Toate comentariile lui a ajuns în atenția lui Șerban Huidu. El nu a putut fi de acord în totalitate cu opiniile sale și asta pentru că, deși i-a atacat pe cei care nu pronunță corespunzător destinațiile celebre, chiar el a făcut această greșeală, încă din primele secunde. Celebrul moderator de la „Cronica Cârcotașilor” a sesizat imediat greșeala, l-a pulverizat, ba chiar l-a numit „ipocrit”.

„Bre, ipocritule! Nu e Mykonos, cum nu e nici Monaco. E adevărat, e Monaco, dar nu e nici Mykonos. Că nu e! De ce? Că ești ipocrit, de aia. Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”, a declarat Șerban Huidu la „Cronica Cârcotașilor”.

Șerban Huidu, ironii la adresa Insula Iubirii și Radu Vâlcan

Șerban Huidu este cunoscut pentru stilul său caracteristic plin de umor și ironii. Acesta nu scapă nimic din mediul online și atacă fără ezitare. Nu doar Radu Banciu a fost ținta sa. Radu Vâlcan și emisiunea Insula Iubirii nu au scăpat nici de această dată.

El i-a pus la punct și pe concurenți, însă replica interesantă a fost despre soția prezentatorului, Adela Popescu. Legătura dintre cei doi a devenit un punct de plecare pentru o glumă care face trimitere la relația lor și la felul în care prezentatorul este perceput în contextul emisiunii.

„I-am trimis o poză Adelei Popescu și i-am zis să nu îi pice chiar atât de mult cu tronc. Adela e vâlceancă de-a mea deci…”, a spus Șerban Huidu.

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