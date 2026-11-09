Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți

Încălcarea limitei de viteză atrage după sine amenzi usturătoare. Șoferii care merg pe drumurile naționale și autostrăzile din România trebuie să fie atenți la acest detaliu. Cu atât mai mult cu cât, din noiembrie 2026, radarele mobile utilizate de Poliția Rutieră pot înregistra abaterile fără oprirea imediată a conducătorului auto. De asemenea, o nouă rețea de camere este în curs de implementare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat în luna septembrie a acestui an că urmează să fie instalate aproximativ 400 de camere radar fixe, în cadrul extinderii sistemului e-SIGUR. Cele mai multe sunt amplasate pe DN1, care leagă Bucureștiul de Ploiești și Brașov.

Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România

Pe lângă cele amplasate pe DN1, șapte drumuri naționale concentrează 136 de puncte de supraveghere planificate, pe sectoare care însumează aproape 1.100 de kilometri. Acestea sunt organizate astfel:

Drumul național Numărul de puncte radar planificate:

DN1 -28

DN6 -24

DN2 (E85)-22

DN17 -18

DN7 -17

DN67 -14

DN11 -13

Total -136

De asemenea, din proiect fac parte și autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești. Totuși, este important de menționat că ele sunt amplasamente planificate, nu o listă a radarelor fixe care aplică amenzi în noiembrie 2026.

Ce radare există acum

Sistemul este utilizat de Poliția Română prin intermediul radarelor mobile. Ele pot înregistra numărul de înmatriculare și viteza cu care circulă un șofer, iar imaginile sunt apoi analizate de autorități. În acest mod, conducătorul auto poate primi amenda direct acasă, fără să mai fie oprit în momentul abaterii.

Totodată, CNAIR a instalat sisteme fixe de avertizare, care afișează viteza pe panouri electronice. Acestea au rolul de a-i face pe șoferi să încetinească. În plus, în luna septembrie a acestui an, CNAIR confirma instalarea a 138 de sisteme de calmare a traficului. Pe de altă parte, nu există deocamdată o statistică publică actualizată care să stabilească pe ce drum se află cele mai multe radare.

Ce amenzi riscă șoferii

Șoferii care încalcă legea și conduc peste viteza legală pot fi sancționați serios. Din 1 iulie 2026, punctul-amendă valorează 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei. Astfel, în funcție de gravitatea situației, amenzile pot fi următoarele:

Depășirea vitezei cu 10–20 km/h: amendă între 432,50 și 648,75 lei.

Depășirea vitezei cu 21–30 km/h: amendă între 865 și 1.081,25 lei.

Depășirea vitezei cu 31–40 km/h: amendă între 1.297,50 și 1.730 lei.

Depășirea vitezei cu 41–50 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei.

Depășirea vitezei cu 51–70 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Depășirea vitezei cu peste 70 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

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