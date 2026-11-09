Doliu în lumea muzicii! Cântărețul de jazz, Florian Lungu, a murit la 83 de ani

Doliu în lumea muzicii! Cântărețul de jazz, Florian Lungu, a murit la 83 de ani
Florian Lungu a murit la 83 de ani / Sursa foto: Mediafax
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Florian Lungu, cunoscut în lumea muzicală drept „Moșu’”, a fost una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Acesta și-a dedicat cea mai mare parte a vieții promovării muzicii și susținerii artiștilor din România fiind cântăreț, pianist, compozitor, aranjor, profesor, realizator de emisiuni radio și televiziune.

Florian Lungu s-a născut pe 5 ianuarie 1943, în București, într-o familie în care muzica ocupa un loc important. Tatăl său era compozitor și dirijor de cor, în timp ce mama sa era pianistă și s-a numărat printre fondatorii Corului Madrigal. A urmat cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Capitală, pe care l-a absolvit în 1966, iar ulterior a profesat pentru o perioadă la Liceul de Muzică din Giurgiu.

Sursa foto: STEFAN SANDU/MEDIAFAX FOTO

Florian Lungu a avut o carieră impresionantă în domeniul muzical

Un an mai târziu, și-a început activitatea la Radio România, unde a intrat ca redactor muzical. Din 1970, a lucrat în cadrul secției de muzică ușoară și jazz, devenind realizator de emisiuni. Florian Lungu a contribuit la promovarea jazzului românesc prin numeroase producții radiofonice, articole de specialitate și proiecte culturale.

Activitatea sa nu s-a limitat la radio, iar din anul 2009, a revenit pe micul ecran alături de Mihai Godoroja, cu emisiunea „Unora le place”, difuzată inițial la TVR. A fost profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și a contribuit la literatura de specialitate prin volume precum „Disco Ghid Rock” și „Jazz Calendar.”

De-a lungul anilor, artistul a legat prietenii cu numeroase personalități cu care a împărțit scena. Pentru a marca decesul, Mihai Godojora a publicat un mesaj în memoria lui Florin Lungu.

„Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu…Moșu…in dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odata cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moșu”, a scris Mike Godoroja, pe Facebook.

Pentru întreaga sa activitate, Florian Lungu a primit în 2003 Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler, conferit de Președinția României.

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