Prima reacție a cameramanului jignit de Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii. „Prințesa” l-a amenințat că-i sparge „telecamera”, după ultimul bonfire

Prima reacție a cameramanului jignit de Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii. "Prințesa" l-a amenințat că-i sparge "telecamera", după ultimul bonfire
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Ce a spus Bianca după ce a văzut imaginile cu Marco
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După ce Marco și Gabriella au petrecut 24 de ore împreună la hotel, iar apropierile dintre cei doi au devenit tot mai evidente, Bianca a avut o reacție acidă în momentul în care a urmărit imaginile. Concurenta nu și-a putut stăpâni furia și și-a vărsat nervii inclusiv pe cameramanul care o filma.

Episodul difuzat vineri, 6 noiembrie, a adus momente extrem de tensionate în relația dintre Bianca Ghiurcă și Marco. Decizia concurentului de a accepta întâlnirea de 24 de ore cu Gabriella Barbu a avut consecințe neașteptate, mai ales după ce imaginile surprinse la hotel au arătat cât de mult s-au apropiat cei doi. Mai mult, flacăra ispitei s-a aprins, iar concurenta a putut vedea tot adulterul comis de partenerul de viață.

Cum a reacționat cameramanul după amenințarea Biancăi

Copleșită de ceea ce a urmărit, concurenta a izbucnit și a început să le reproșeze celor din producție că i-au prezentat prea multe secvențe din seara petrecută de Marco și Gabriella împreună. La un moment dat, și-a scos lavaliera și s-a ridicat de pe scaun, hotărâtă să nu mai participe la ceremonie. Nici cameramanul care încerca să o urmărească nu a scăpat de furia ei, Bianca amenințând că va distruge camera.

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„Fără telecamere, c-o iau și-o sparg!”, a spus Bianca Ghiurcă după ce s-a ridicat de la bonfire.

Cameramanul care o filma pe Bianca Ghiurcă a avut o singură reacție și aceea a fost „Scuze.”

Ulterior, concurenta s-a așezat pe scări și a izbucnit în lacrimi. Dezamăgirea provocată de imaginile cu soțul ei a fost atât de mare, încât a ajuns să ceară să fie dusă acasă și să anunțe că nu mai vrea să continue experiența din emisiune.

Ba mai mult, le-a transmis că este dispusă să achite eventualele costuri pentru a putea pleca din Thailanda.

„Să vina mașina. Vreau să stau aici, să vină mașină și să fac bagajul să plec. Nu vreau să stau pe scaun. Îmi împachetez bagajul și plec la 10 minute după ce am ajuns în vilă. Nu mai vreau să văd nimic și nu mai stau aici o secundă. Vă plătesc ce este de plătit. Eu mâine plec acasă. Filmați-mă ca să vă aduceți aminte.”, le-a spus Bianca cameramanilor.

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