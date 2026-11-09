Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie

Vești importante vin pentru pensionarii din România. După doi ani în care pensiile nu s-au majorat, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va înainta Guvernului propunerea de aplicare a prevederilor legale privind indexarea pensiilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii ar putea beneficia din nou de o creștere a veniturilor.

Pensionarii din România ar putea beneficia de pensii majorate începând cu 1 ianuarie 2027. Întrebat dacă pensiile vor fi majorate la începutul anului viitor, Florin Manole a răspuns: „Cu certitudine, da”. De asemenea, ministrul Muncii a anunțat că va înainta Guvernului propunerea de aplicare a prevederilor legale privind indexarea pensiilor.

„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta în urma discuțiilor despre buget și va fi stabilit în funcție de cifrele statistice pe care le vom avea”, a precizat ministrul.

De asemenea, Florin Manole a subliniat că dacă propunerea ar fi transmis în acest moment, majorarea ar fi de 7,3 %. Însă, acesta a punctat și că decizia finală va fi luată după analiza indicatorilor statistici și discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. De asemenea, ministrul a criticat înghețarea pensiilor.

„Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului. Dar eu cred că trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat”, a mai spus Florin Manole.

Vești bune pentru pensionari

Florin Manole a confirmat și că pensionarii cu venituri reduse vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar prevăzut în pachetul de solidaritate, care vizează trei categorii de beneficiari, în funcție de venituri.

„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii. Până la 1500 de lei, până la 2000 de lei, până la 3000 de lei”, a mai explicat ministrul.

Mai exact, ajutoarele vor fi de 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cei cu venituri de peste 1.500 și până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei cu venituri de peste 2.000 și până la 3.000 de lei.

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