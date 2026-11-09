Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați

În ultimul timp, prețurile au crescut amețitor, iar românii au suportat numeroase valuri de scumpiri. La fel s-a întâmplat și pe piața imobiliară în ultimii ani, unde prețurile au continuat să galopeze. Însă, chiar și în acest context, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplu, există și case care se vând la prețul de 6.400 de euro. Mai mult, proprietatea vine și cu un teren de peste 2000 de metri pătrați.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum mulți se așteptau. În marile orașe, o locuință a ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 6.400 de euro

Piața imobiliară din România pare că încă are oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut, există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și peste 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care au un buget mai scăzut.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă este scoasă la vânzare pentru suma de 6.400 de euro. Proprietatea vine la pachet și cu un teren de 2.098 de metri pătrați, pe care sunt amplasate, de fapt, două clădiri. Locuința se află în comuna Bughea de Jos, județul Argeș, la doar 10 minute de Câmpulung Muscel.

„Proprietate de vânzare în Bughea de Jos 2098mp. Vând două case cu un potențial deosebit situate în Bughea de Jos, la doar 10 minute de Câmpulung Muscel Proprietatea este amplasată pe un teren intravilan într-o zonă liniștită și cu acces facil. Utilități: energie electrică, apă, canalizare. O proprietate rară cu un excelent potențial de valorificare datorită poziției și posibilităților multiple de utilizare”, se arată în anunțul postat pe OLX.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

CITEȘTE ȘI:

Vești îngrijorătoare pentru români! Facturile la curent ar putea crește cu până la 22%, iar prețul gazelor ar putea afecta și firmele

Satul din Italia unde o casă costă cât o mașină. Depopularea a dus la oferte greu de imaginat