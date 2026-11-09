Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro

Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Cel mai prețios metal / Sursa foto: Profimedia
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Deși aurul și argintul sunt cele mai cunoscute metale prețioase, există un alt element chimic care le-a depășit cu mult în valoare. Este vorba despre rodiu, un metal extrem de rar, care a ajuns să coste aproape 1.000 de dolari pentru un gram în 2021. Prețul său spectaculos nu a fost rezultatul interesului pentru bijuterii sau investiții, ci al unei cereri uriașe din industria auto.

Rodiul face parte din grupa metalelor platinice și a fost descoperit în anul 1803 de chimistul britanic William Hyde Wollaston, în timp ce analiza platină brută. Spre deosebire de aur, acesta nu se găsește în zăcăminte proprii, în cantități importante, ci este extras în principal ca produs secundar în exploatarea platinei și nichelului.

Procesul este dificil, iar producția anuală mondială se limitează la câteva zeci de tone. Prin comparație, aurul se extrage în cantități de mii de tone în fiecare an.

Rodiul valorează o mică avere

Principalul motiv pentru care rodiul a devenit atât de valoros este utilizarea sa în industria auto. Peste 80% din cererea mondială provine din acest sector, unde metalul este folosit la fabricarea catalizatoarelor. Aceste dispozitive reduc emisiile poluante ale mașinilor, iar rodiul are un rol important în diminuarea oxizilor de azot eliminați prin gazele de eșapament.

În 2021, cererea ridicată din industria auto, combinată cu oferta limitată, a împins prețul până la aproape 30.000 de dolari pentru o uncie (aproximativ 28,35 grame), echivalentul a aproximativ 965 de dolari pentru un gram. Astfel, rodiul a devenit de peste zece ori mai scump decât aurul în acea perioadă.

Sursa foto: Profimedia

Un alt factor care influențează valoarea sa este concentrarea producției în foarte puține regiuni ale lumii. Africa de Sud asigură peste 80% din oferta globală, în timp ce Rusia este un alt producător important. Orice grevă, problemă tehnică într-o mină sau tensiune geopolitică poate afecta aprovizionarea și poate provoca scumpiri rapide.

Rodiul nu este folosit exclusiv în industria auto. Acesta se regăsește și în industria bijuteriilor, unde este aplicat sub forma unui strat subțire peste aurul alb sau argint, oferindu-le un aspect mai strălucitor și o rezistență mai bună la suprafață. De asemenea, este utilizat în industria chimică și la fabricarea unor echipamente speciale.

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