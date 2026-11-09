Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express. Un localnic a emoționat-o în săptămâna finalei

Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express. Un localnic a emoționat-o în săptămâna finalei
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă /Foto: Instagram
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns în semifinală. Acestea au demonstrat cât de puternice sunt. Numai că în ediția de duminică, 8 noiembrie, cele două s-au confruntat cu dificultăți în găsirea unei cazări. Cu toate acestea, un localnic le-a ieșit în cale și au rămas impresionate de bunătatea lui. 

Cele două s-au emoționat până la lacrimi. Oana Tomoiagă a vorbit la Asia Express despre lecția pe care a învățat-o de la bărbat. Acesta a decis să le ofere cazare, iar pentru asta a fost nevoit să plece din propria casă, alături de familia lui. Gestul a făcut-o pe interpreta de muzică populară să plângă. Sacrificiul a pus-o pe gânduri, astfel că a început să vadă viața dintr-o altă perspectivă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express

Emisiunea Asia Express se apropie de final. În cursă au mai rămas Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Gabi Torje și Alin Alexuc. Provocările sunt din ce în ce mai grele, iar asta s-a văzut și în cea mai recentă ediție. Mirela și Oana au avut parte de o experiență unică: un localnic le-a însoțit timp de câteva ore pe străzi, oferindu-le mâncare, iar în final cazare.

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Bărbatul a decis să plece pentru o noapte la rude împreună cu fiul și soția sa, pentru ca cele două concurente să aibă un acoperiș deasupra capului. Artista s-a emoționat până la lacrimi și a transmis un mesaj impresionant. Aceasta s-a gândit câți oameni ar fi făcut un astfel de gest.

„Cred că uneori viața îți dă câte o lecție fără să rostească niciun cuvânt… Omul acesta a plecat cu familia la rude, doar ca să ne lase nouă camera lui, unde trăia cu băiețelul și soția lui. Gândiți-vă puțin la gestul acesta! Și vreau să vă întreb ceva: oare câți dintre noi am face același lucru? Câți am renunța la confortul nostru pentru ca niște oameni pe care abia îi cunoaștem să se simtă bine?”, a transmis Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiagă

Oana Tomoiagă/Sursa foto: Facebook Antena 1

Lecție de viață pentru Oana Tomoiagă

Oana a mai punctat în cadrul emisiunii că dorința de a câștiga premiul cel mare este importantă. Chiar și așa, lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul show-ului au emoționat-o până la lacrimi. Ea a precizat că gesturile localnicilor au o valoare mai mare decât orice.

„Într-o competiție îți dorești să câștigi. Te ambiționezi, te bucuri, te oftici, te consumi. Așa e firesc, fie că ești la Asia Express, fie că joci remi cu părinții în sufragerie.

Dar sunt momente în care cineva face un gest atât de frumos, încât toate ambițiile tale par, pentru o clipă, atât de mici…

Și atunci te oprești și te întrebi: Oare ce câștigăm, de fapt, în viața asta? Un joc, un clasament, o competiție sau oamenii pe care îi întâlnim și bunătatea pe care o lăsăm în urma noastră?

Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le-a oferit experiența Asia Express!”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, pusă într-o situație neașteptată la Asia Express! A fost nevoită să se dezbrace în fața camerelor

Motivul real pentru care Oana Tomoiagă a divorțat de Șerban Horj. Concurenta de la Asia Express a făcut dezvăluirea abia acum

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