Mirela Vaida, pusă într-o situație neașteptată la Asia Express! A fost nevoită să se dezbrace în fața camerelor

Mirela Vaida, pusă într-o situație neașteptată la Asia Express! A fost nevoită să se dezbrace în fața camerelor
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Mirela Vaida
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Mirela Vaida a trecut printr-o provocare neașteptată în cadrul emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii. Concurenta s-a văzut nevoită să renunțe la hainele elegante și să intre în nămol pentru a duce la bun sfârșit o probă care presupunea adunarea de pești și crabi.

Ziua care părea să înceapă în cele mai bune condiții pentru Mirela Vaida s-a transformat rapid într-una dintre cele mai dificile experiențe din competiție. Vedeta a fost surprinsă de natura provocării primite și a recunoscut că misiunea i-a testat serios limitele.

O zi care a început promițător și s-a transformat într-o provocare

Mirela Vaida a mărturisit că plecase la drum într-o stare foarte bună, după o noapte confortabilă și cu încrederea că urmează o zi reușită. Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată după ce a aflat ce are de făcut în cadrul probei.

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„Mă uitam la mine, mă aranjasem cât de cât, mă parfumasem, mă dușasem, dormisem în vilă, plecasem bine, plecasem pe zen. Am avut o zi îngrozitoare până acum!”, a povestit Mirela Vaida.

În timpul competiției, prezentatoarea a aflat și că jocul fusese câștigat de colega sa, Oana Tomoiagă, reacționând imediat:

„Cât de tare e Oana! Bravo!”, a spus prezentatoarea.

După ce a primit detalii despre misiunea pe care urma să o îndeplinească, entuziasmul ei s-a diminuat rapid.

„Asta e o veste bună ce mi-ați dat aici?”, a întrebat Mirela Vaida.

Proba care a obligat-o să intre în nămol

Odată ajunsă la locul unde trebuia să strângă pești și crabi, concurenta și-a dat seama că vestimentația aleasă pentru acea zi nu era deloc potrivită pentru condițiile probei.

„Doamne, ferească Dumnezeu, ce zi! Oana, îmi pare rău, fetiță, că tu ai câștigat jocul, dar eu o să fiu praf, îți spun de acum!”, a spus ea.

Situația nu a trecut neobservată de ceilalți concurenți. Gabi Torje a făcut o remarcă ironică atunci când a văzut-o pe Mirela pregătindu-se pentru provocarea din nămol.

„Doamna Mirela, bine că v-ați îmbrăcat elegant!”, i-a spus Gabi Torje.

Mirela Vaida a renunțat la hainele elegante înainte de probă

Pentru a putea participa la probă, Mirela Vaida a început să își dea jos hainele și să găsească soluții pentru a-și proteja lucrurile înainte de a intra în nămol.

Foto: Captură Antena 1

„Să iau și ăștia, să mă protejez un pic. (…) Nu puteam să intru cu sutienul alb satinat că mai aveam nevoie de el! (…) Cum mă dezbrac aici că era plin de pescari?!”, a spus Mirela Vaida.

Concurenta a continuat să trateze situația cu umor, chiar și după ce a decis să renunțe la o parte din articolele vestimentare pentru a putea duce la bun sfârșit proba.

Foto: Captură Antena 1

„Nu e ca și cum n-ați mai văzut, că n-am ce să vă arăt, asta e! Nu e ca și cum ce am eu n-are toată lumea! (…) Ce să fac, asta-i viața! Dacă eram Loredana Chivu… dacă vouă v-a făcut ziua mai bună, eu mă bucur. Să vă meargă din plin!”, a mai spus concurenta.

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