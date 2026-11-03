Un bărbat adoptat de mic în Italia încearcă să-și găsească familia din România. Ce nume purta la naștere

Un bărbat adoptat de mic în Italia încearcă să-și găsească familia din România. Ce nume purta la naștere
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Un bărbat de origine română, adoptat în copilărie de o familie din Italia, încearcă să își găsească rudele biologice și să afle mai multe informații despre trecutul său. Născut în județul Prahova, acesta speră ca apelul său public să ajungă la persoane care îi pot oferi indicii despre părinții săi sau despre eventualii frați și surori.

Povestea sa a fost făcută publică de pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, care sprijină persoanele adoptate în străinătate să își regăsească familiile de origine.

A petrecut primii ani într-un orfelinat din Brașov

Bărbatul s-a născut pe 16 august 1994, în orașul Urlați, județul Prahova. La venirea pe lume, acesta a primit numele de Ștefan Marian Papainog, identitate pe care speră să o poată reconecta, în prezent, cu oamenii din familia sa biologică.

Înainte de a fi adoptat și de a pleca în Italia, Ștefan a locuit într-un orfelinat din Brașov, unde a rămas până în jurul vârstei de un an și jumătate. Din informațiile pe care le-a aflat ulterior, mama sa biologică ar fi încercat să îl viziteze în perioada în care se afla în instituția de ocrotire, atunci când circumstanțele îi permiteau acest lucru.

După adopție, bărbatul a crescut în Italia, într-un mediu familial în care a primit dragoste, sprijin și stabilitate. El vorbește cu apreciere despre părinții adoptivi, care i-au oferit șansa unei vieți împlinite și l-au crescut cu grijă.

Cu toate acestea, dorința de a afla mai multe despre originile sale și despre împrejurările în care a venit pe lume a rămas prezentă. Acum, la peste trei decenii de la naștere, a decis să facă un demers public pentru a încerca să ia legătura cu familia din România.

Cine sunt părinții biologici pe care îi caută

Potrivit informațiilor pe care le deține, tatăl său biologic s-ar numi Marian Stelică (Stelian) Papainog, în timp ce mama sa ar purta numele Claudia.

Ștefan încearcă să afle dacă părinții săi mai sunt în viață, unde se află în prezent și dacă are frați sau surori biologice. Orice detaliu despre familia Papainog sau despre persoanele care au cunoscut situația sa în urmă cu mulți ani ar putea reprezenta un pas important în această căutare.

Bărbatul nu urmărește să redeschidă răni sau să provoace conflicte, ci își dorește să înțeleagă povestea propriei vieți și să descopere legătura cu familia din care provine.

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