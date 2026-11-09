O fabrică uriașă a fost deschisă în România! Ce produse alimentare vor fi realizate aici

O fabrică uriașă a fost deschisă în România! Ce produse alimentare vor fi realizate aici
Ce fabrică s-a deschis în România / Sursa foto: Shutterstock
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DN AGRAR Group a început producția într-o nouă fabrică de procesare a laptelui, construită în localitatea Straja, județul Alba. Compania a investit aproximativ 3,5 milioane de euro în această unitate, care va furniza ingrediente lactate atât pentru clienții din România, cât și pentru cei din străinătate.

Primele livrări au fost realizate în luna noiembrie, către parteneri B2B din România, Grecia și Italia. Printre produsele obținute în noua fabrică se numără laptele degresat concentrat și smântâna, care vor fi folosite în special de alte companii din industria alimentară, ca ingrediente pentru fabricarea propriilor produse.

Noua fabrică de lactate din România

Unitatea poate procesa peste 300.000 de litri de lapte zilnic, iar capacitatea maximă de producție este estimată să fie atinsă până în 2028. În funcție de solicitările clienților, ingredientele lactate pot avea un conținut de grăsime cuprins între 0,5% și 4%. Fabrica poate realiza inclusiv produse certificate kosher.

„Viitorul agriculturii nu înseamnă doar creșterea producției, ci și valorificarea mai eficientă a resurselor pe care le producem. La DN AGRAR, dezvoltăm un model de afaceri care îmbină capacitatea de producție cu eficiența, flexibilitatea și inovația. Noua noastră unitate de procesare de la ferma Straja reflectă această direcție strategică și ne permite să explorăm noi oportunități de furnizare a ingredientelor lactate, continuând în același timp să ne dezvoltăm activitatea de bază. În contextul obiectivului nostru de a dubla producția de lapte până în 2030, de la 80 de milioane de litri în acest an la 150 – 200 de milioane de litri, ne menținem angajamentul de a ne consolida poziția de furnizor de încredere pentru industria lactatelor. Considerăm că dezvoltarea capacității de producție, susținută de investiții strategice în tehnologie și eficiență operațională, este esențială pentru creșterea rezilienței companiei și pentru generarea de valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri.”, spune Peter de Boer, CEO DN AGRAR Group.

Sursa foto: Shuttertock

Noua investiție permite companiei să valorifice mai eficient laptele obținut la ferma Straja și să își diversifice activitatea, trecând de la producția de lapte crud la procesarea acestuia.

Planurile DN AGRAR sunt și mai ambițioase pentru următorii ani. Grupul urmărește să își dubleze producția anuală de lapte până în 2030, de la aproximativ 80 de milioane de litri la 150-200 de milioane de litri.

„Strategia de dezvoltare a DN AGRAR pentru perioada 2025-2030 are la bază cinci direcții strategice: extinderea activităților existente, diversificarea surselor de venit, creșterea sustenabilă, digitalizarea și optimizarea costurilor, precum și crearea de valoare pentru acționari. Principalul obiectiv al strategiei este dublarea EBITDA până în 2030, prin dezvoltarea unor clustere industriale integrate, care reunesc ferme de vaci de lapte, activități de producție vegetală, unități de producere a biogazului și de compostare, ferme verticale pentru cultivarea ierbii de grâu, precum și sere pentru producția de legume”, a mai anunțat grupul.

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