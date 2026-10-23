Aproape 100 de angajați ai CNAIR riscă să rămână fără locuri de muncă. Ce soluții caută sindicaliștii

Peste 90 de angajați ai CNAIR riscă să își piardă locurile de muncă după eliminarea taxelor de pod de la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse. Conducerea companiei a început discuțiile cu reprezentanții sindicali pentru a analiza situația personalului care se ocupa de încasarea tarifelor și pentru a identifica posibile soluții prin care concedierile să fie limitate.

Primele consultări dintre conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” au avut loc pe 22 octombrie 2026. În urma schimbărilor intrate în vigoare la începutul lunii, activitatea de colectare a taxelor pentru traversarea celor trei poduri dunărene a fost oprită, iar compania ia în calcul desființarea unor posturi.

Potrivit reprezentanților sindicali, măsura ar putea afecta 106 posturi, dintre care 98 sunt ocupate în prezent. Deocamdată, discuțiile se află într-o etapă preliminară, urmând ca CNAIR să transmită documentele oficiale care să detalieze motivele reorganizării, categoriile de angajați vizate, calendarul procedurii și eventualele măsuri compensatorii.

„În data de 22 octombrie 2026, la invitaţia conducerii CNAIR, reprezentanţii Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au participat la primele consultări privind intenţia Companiei de a iniţia procedura concedierilor colective. Această situaţie a apărut ca urmare a eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Feteşti–Cernavodă, Giurgeni–Vadu Oii şi Giurgiu–Ruse, ceea ce a determinat încetarea activităţilor de încasare a acestor tarife”, arată, vineri, Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” într-o postare pe Facebook.

Sindicaliștii caută soluții pentru păstrarea angajaților Reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” își propun să identifice alternative la concedierile colective. Una dintre variantele discutate încă de la prima întâlnire presupune redistribuirea unei părți dintre angajați către alte structuri ale companiei, inclusiv în cadrul Direcției Venituri și Încasări Comerciale. Sindicaliștii consideră că există perspective ca un număr important de salariați să își continue activitatea în cadrul CNAIR, însă posibilitățile trebuie analizate în detaliu după primirea informațiilor oficiale. Consultările vor continua în perioada următoare, iar sindicatul intenționează să înainteze propuneri concrete pentru salvarea cât mai multor locuri de muncă. Reprezentanții angajaților susțin că prioritatea lor este identificarea unor soluții care să le permită oamenilor să rămână în companie.

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