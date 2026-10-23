Aproape 100 de angajați ai CNAIR riscă să rămână fără locuri de muncă. Ce soluții caută sindicaliștii

Aproape 100 de angajați ai CNAIR riscă să rămână fără locuri de muncă. Ce soluții caută sindicaliștii
Concedieri la CNAIR / Sursa foto: Shutterstock
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Peste 90 de angajați ai CNAIR riscă să își piardă locurile de muncă după eliminarea taxelor de pod de la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse. Conducerea companiei a început discuțiile cu reprezentanții sindicali pentru a analiza situația personalului care se ocupa de încasarea tarifelor și pentru a identifica posibile soluții prin care concedierile să fie limitate.

Primele consultări dintre conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” au avut loc pe 22 octombrie 2026. În urma schimbărilor intrate în vigoare la începutul lunii, activitatea de colectare a taxelor pentru traversarea celor trei poduri dunărene a fost oprită, iar compania ia în calcul desființarea unor posturi.

Potrivit reprezentanților sindicali, măsura ar putea afecta 106 posturi, dintre care 98 sunt ocupate în prezent. Deocamdată, discuțiile se află într-o etapă preliminară, urmând ca CNAIR să transmită documentele oficiale care să detalieze motivele reorganizării, categoriile de angajați vizate, calendarul procedurii și eventualele măsuri compensatorii.

„În data de 22 octombrie 2026, la invitaţia conducerii CNAIR, reprezentanţii Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au participat la primele consultări privind intenţia Companiei de a iniţia procedura concedierilor colective. Această situaţie a apărut ca urmare a eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Feteşti–Cernavodă, Giurgeni–Vadu Oii şi Giurgiu–Ruse, ceea ce a determinat încetarea activităţilor de încasare a acestor tarife”, arată, vineri, Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” într-o postare pe Facebook.

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