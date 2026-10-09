Câți bani poate câștiga un român ca șofer de TIR în Spania. Motivul pentru care unii renunță

Câți bani poate câștiga un român ca șofer de TIR în Spania. Motivul pentru care unii renunță
Ce salariu are un șofer pe tir / Sursa foto: Pexels
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Munca de șofer de TIR în Spania continuă să atragă numeroși români, tentați de posibilitatea unui venit consistent. Salariile pot fi pe măsura efortului depus, mai ales în cazul curselor internaționale, însă banii vin la pachet cu un program solicitant, mult timp petrecut pe drum și sacrificii personale.

Deși veniturile pot fi atractive, suma încasată nu este singurul aspect care contează atunci când vine vorba despre această profesie. Numărul orelor petrecute la volan, distanțele mari parcurse și perioadele îndelungate în care șoferii nu ajung acasă pot deveni adevărate provocări. Pauzele obligatorii nu înseamnă neapărat timp petrecut alături de cei dragi, deoarece odihna poate avea loc în parcări aflate la sute de kilometri de familie.

Sursa foto: Pexels

Câți bani se pot câștiga ca și șofer de tir

În cazul curselor de TIR din Spania, câștigurile pot ajunge la aproximativ 150 de euro pe zi. Astfel, la un calcul orientativ, pentru 20-22 de zile lucrate într-o lună, venitul ar putea varia între 3.000 și 3.300 de euro. Suma diferă însă în funcție de contract, de numărul zilelor lucrate și de eventualele diurne sau alte indemnizații incluse în plată.

În aceste condiții, nu este de mirare că unii șoferi aleg, după o perioadă, să renunțe la camion și să se orienteze către alte domenii de activitate, chiar dacă asta presupune un venit mai mic. Timpul liber, stabilitatea și posibilitatea de a fi aproape de familie ajung să cântărească mai mult decât avantajele financiare.

Nici atragerea tinerilor în acest sector nu este o misiune ușoară. Pregătirea profesională necesită timp, efort și investiții, iar responsabilitatea de a conduce un vehicul de mare tonaj este considerabilă. La acestea se adaugă oboseala, riscurile din trafic și presiunea respectării termenelor de livrare.

Pentru mulți români, câștigurile reprezintă un motiv puternic pentru a porni la drum, însă viața petrecută departe de casă îi determină, în cele din urmă, să caute un echilibru mai bun între muncă și viața personală.

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