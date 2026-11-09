Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Iubita fostului concurent de la Insula Iubirii reacționează:„O neînțelegere cu polițistul corupt”

UPDATE. Iubita lui Dany Boy, Raluca, a negat totul. Ea a spus că este vorba despre o neînțelegere, invidie și un…polițist corupt.

„Nu a fost reținut, a fost o neînțelegere cu motocicleta și polițistul corupt din acel oraș. Din invidie se nasc multe”, ne-a spus iubita fostului concurent de la Insula Iubirii.

CANCAN.RO a aflat că Dany Boy ar fi fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii l-ar fi prins fără permis. Și, ca să fie tacâmul complet, în loc să tragă pe dreapta când oamenii legii i-au făcut semn să oprească, acesta ar fi luat-o la fugă. Acum, fostul concurent de la Insula Iubirii riscă să ajungă după gratii pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 6 ani!

Pe 8 noiembrie, în jurul orei 11:15, fostul concurent de la Insula Iubirii ar fi ignorat semnalul polițiștilor de a opri și ar fi încercat să se facă nevăzut cu motocicleta. Numai că oamenii legii nu l-ar fi lăsat să scape atât de ușor și ar fi pornit imediat în urmărirea lui. Daniel Ungureanu nu ar fi avut permis de conducere, iar motocicleta nici măcar nu era înmatriculată. Astfel că Dany Boy ar fi fost reținut pentru 24 de ore și s-ar fi ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Dany Boy riscă să ajungă la închisoare?!

Dany Boy ar putea ajunge după gratii pentru ani buni! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă între 1 și 5 ani de închisoare pentru conducere fără permis și între 1 și 3 ani pentru că motocicleta nu era înmatriculată. Dacă va fi condamnat pentru ambele fapte, pedeapsa ar putea ajunge până la 6 ani. Totuși, are o portiță de scăpare. Dacă nu are antecedente penale și îndeplinește condițiile legale, ar putea evita închisoarea cu executare și primi o pedeapsă cu suspendare.

„La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 11.15, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal, în timp ce desfășurau serviciul de monitorizare și control al traficului, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui motociclist care se deplasa pe strada Trei Brazi și care, la observarea echipajului, a încercat să se sustragă controlului. Conducătorul motocicletei, destinată competițiilor sportive pe teren accidentat, nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea, astfel că polițiștii au procedat la urmărirea vehiculului, fiind identificat pe strada Plăieșilor, din localitatea Predeal. Aici, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au lămurit și motivul pentru care conducătorul vehiculului, un bărbat, de 29 de ani, din județul Brașov, nu a respectat semnalul polițiștilor, întrucât după verificările în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar motocicleta pe care a condus-o pe drumurile publice nu este înmatriculată.

Ca urmare a celor constatate, în cadrul dosarului penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioada de 24 de ore și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov”, a anunțat poliția.

Maria Covașa: „Sper să se liniștească acum”

CANCAN.RO a luat legătura cu fosta iubită a lui Dany Boy, Maria Covașa. Blondina a rămas mască atunci când a aflat că fostul ei partener ar fi fost reținut de polițiști! Ea ne-a spus că habar nu avea de beleaua în care a intrat Dany și că speră ca această pățanie să-i bage, în sfârșit, mințile în cap. De asemenea, am încercat să luăm legătura și cu Dany Boy, însă telefonul mobil era închis. Unde să fie? Nu este exclus să se afle încă în custodia poliției!

„Nu știam de întâmplare, îmi pare rău pentru el și situația în care se află, sper să-i fie o lecție și să se liniștească și să se termine cât de cât ok toată povestea asta”, a spus Maria Covașa pentru CANCAN.RO.

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