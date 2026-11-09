Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară

Marinela Mavrodin este în culmea fericirii! Fosta concurentă de la „Insula iubirii” și soțul său, Robert Urucu, au dat vestea cea mare. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară! Șatena și fostul concurent de la „Puterea dragostei” mai au împreună un fiu, pe nume Matthias.

Tânăra în vârstă de 28 de ani a devenit cunoscută în urma participării la „Insula iubirii” sezonul 4, alături de iubitul ei de atunci, Iulian Chiru. Între cei doi au existat mai multe neînțelegeri, iar în final au ajuns să pună capăt relației. Ulterior, Marinela l-a întâlnit pe Robert în cadrul emisiunii „Puterea dragostei”, iar de câțiva ani trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Marinela Mavrodin, însărcinată pentru a doua oară

Șatena și partenerul ei au făcut un anunț emoționant, dezvăluind că familia lor se va mări din nou. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” este însărcinată pentru a doua oară, la trei ani după ce a adus pe lume primul copil.

Cei doi s-au filmat în ipostaze emoționante, alături de Matthias. La un moment dat, în cadru, apare și un tort pe care scrie Baby 2.

„Dacă ne-ar fi spus cineva acum câțiva ani cum va arăta viața noastră astăzi, probabil că nu ne-am fi imaginat cât de frumos va fi totul. Am pornit la drum în doi, cu multe planuri și visuri, iar apoi a venit Matthias și ne-a schimbat complet lumea. Ne-a arătat ce înseamnă să iubești pe cineva mai mult decât te-ai fi crezut vreodată în stare și cât de frumoasă poate fi viața atunci când ai familia lângă tine. Au fost multe momente frumoase, multe amintiri și, bineînțeles, și zile obișnuite, din acelea care până la urmă înseamnă cel mai mult”, a scris Marinela Mavrodin, pe Instagram.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” este însărcinată în patru luni

La scurt timp după ce a dezvăluit că va deveni mamă pentru a doua oară, Marinela Mavrodin a publicat primele imagini în care își etalează burtica de gravidă. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a dezvăluit că se află în săptămâna 17 de sarcină, iar anunțul a fost primit cu multă bucurie de cei apropiați.

Deocamdată, Marinela și partenerul ei nu au făcut public sexul celui de-al doilea copil. Totodată, șatena a explicat că sarcina este motivul pentru care, în ultima perioadă, a fost mai puțin activă pe rețelele de socializare.

„În ultima perioadă am fost puțin mai absenți de aici, dar am avut un motiv foarte frumos pentru care am ales să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi”, a mai scris Marinela Mavrodin, pe Instagram.

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