Cât a fost darul la nunta lui Pescobar, de fapt. Numai florile l-au costat 100.000 de euro

Cât a fost darul la nunta lui Pescobar, de fapt. Numai florile l-au costat 100.000 de euro
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Darul la nunta lui Pescobar a fost de ordinul miilor de euro / Sursa foto: Colaj Cancan
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Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, s-a căsătorit civil și religios în weekendul care a trecut. Evenimentul a fost unul fastuos, pentru care afaceristul a cheltuit mii de euro doar pe flori și artiști. Petrecerea a reunit aproape 500 de invitați, iar darul de nuntă nu a fost deloc unul modest. Mitică Dragomir a dezvăluit că s-ar fi scos din buzunar 1.000 de euro de persoană pentru a participa la eveniment.

Pescobar a ajuns în fața altarului cu partenera sa, Lavinia, în cadrul unui eveniment de amploare organizat la finalul săptămânii trecute. Cununia religioasă a avut loc pe 7 noiembrie, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București. Cu o zi înainte, cei doi au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.

Cât a fost darul la nunta lui Pescobar

Printre invitații la eveniment s-a numărat și Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și un apropiat al mirelui. Cunoscut drept „Mitică de la Ligă”, acesta nu a ratat ocazia și a oferit câteva detalii, conform Prosport.

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„Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică, mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație.

Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

Cât l-ar fi costat nunta pe Pescobar

Pe lângă faptul că muzica l-a costat aproape 150.000 de euro, nici mâncarea nu a fost mai prejos. Printre preparatele servite la eveniment s-au numărat aperitive cu caracatiță, somon și foie gras, doradă la cuptor cu orez negru și caracatiță, dar și tradiționalele sărmăluțe cu mămăliguță și smântână. La felul principal, invitații au putut alege preparate din carne de porc și pui, însoțite de garnituri și sosuri speciale.

În continuare, Mitică Dragomir a ținut să dezmintă informația apărută în spațiul public, potrivit căreia ar fi pus în plic suma de 5.000 de euro. Acesta a mărturisit că, deși are bani, nu consideră că trebuie să arunce cu ei în stânga și în dreapta și a refuzat să spună suma exactă pe care i-a dăruit-o lui Pescobar.

„Am furat banii sau ce? Dacă sunt milionar trebuie să arunc cu banii, vorba aia? Când ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă?

A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte. Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. A făcut între 100.000 și 150.000 de euro nunta.

Am fost la sute de nunți, dar așa ceva nu am văzut. Cred că au fost două TIR-uri de flori. Am dat 100 de lei să mi le ia de pe masă, că nu vedeam nimic. 4 inși nu au putut să le ia. Era un munte de flori, un metru și jumătate înălțime, iar diametrul alt metru, asta la fiecare masă. Eu nu-l vedeam pe Mavlea vizavi sau pe copiii mei”, a mai spus Dragomir.

Potrivit sursei citate, muzica a costat minimum 150.000 de euro, iar florile 100.000 de euro.

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