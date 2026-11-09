Ce alimente consumau creștinii de Lăsatul Secului în satele românești. Tradițiile și obiceiurile respectate odinioară

Ce alimente consumau creștinii de Lăsatul Secului în satele românești. Tradițiile și obiceiurile respectate odinioară
Preparatele pe care le mâncau românii de Lăsatul Secului / Sursa foto: Pexels
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Lăsatul Secului se numără printre cele mai importante zile care precedă Postul Crăciunului. Potrivit tradiției populare, creștinii se pregăteau pentru această zi cu o semnificație aparte, când toți membrii familiei se adunau la masă și se bucurau de preparate de origine animală.

În fiecare an, pe 14 noiembrie, creștinii sărbătoresc ultima zi în care mai pot să mănânce preparate de origine animală. În ziua de Lăsatul Secului, oamenii aveau grijă să nu le lipsească nimic de pe masă.

Ce alimente se consumau înainte de începerea Postului

Creștinii pregăteau mâncare tradițională pentru masa în familie din data de 14 noiembrie. Printre cele mai râvnite preparate se numărau sarmalele cu carne, friptura de porc sau de pasăre, dar și cârnații de casă. Nelipsite de pe masă erau și ouăle și bânzeturile.

Alimentele consumate de creștini înaintea Postului Crăciunului / Sursa foto: Pexels

Este cunoscut deja faptul că tradițiile de Lăsatul Secului sunt lăsate din generație în generație. Totuși, obiceiurile sunt diferite de la o zonă la alta. În această perioadă, gospodinele pregăteau păine de casă, plăcinte cu brânză, cozonaci, dar și alte deserturi specifice.

Cert este că de pe masă nu lipseau nici vinul roșu sau alte băuturi tradiționale românești. Acest moment avea rolul de a încheia perioada în care creștinii puteau consuma preparate de origine animală. Prin acest fel era marcată apropierea Postului Crăciunului, care durează timp de 40 de zile și începe de pe data de 15 noiembrie, urmând să se încheie pe 24 decembrie.

Obiceiuri de Lăsatul Secului

Sărbătoarea este însoțită de mai multe tradiții și obiceiuri creștine, transmise din generație în generație. Pe 14 noiembrie, oamenii obișnuiau să își facă vizite, să împartă preparate tradiționale și să se adune în jurul mesei pentru a petrece timp împreună.

Totodată, credincioșii obișnuiau să se împace cu cei cu care aveau neînțelegeri, pentru a începe Postul Crăciunului cu liniște sufletească și gânduri bune. În unele zone ale țării, resturile rămase de la masa de Lăsatul Secului erau strânse și date păsărilor.

Lăsatul Secului reprezintă, de fapt, apropierea uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox. Postul Nașterii Domnului se întinde pe parcursul a 40 de zile și este dedicat pregătirii sufletești și spirituale a credincioșilor pentru sărbătoarea Crăciunului.

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