Controversata Daniela Gyorfi a vrut să se lase de muzică: „Mama era mereu lângă mine și nu mă lăsa”+ Cine o impresionează din noua generație de cântărețe

Deși a avut momente în care s-a gândit să renunțe la cariera muzicală, Daniela Gyorfi nu s-a abătut de la menirea ei, și anume, muzica. Artista a povestit pentru CANCAN.RO de ce a început să cânte și ce sacrificii a făcut, dar și despre noua generație de cântăreți. Mai mult, Daniela ne-a mărturisit că nu îi este frică că o altă tânără i-ar putea lua locul și ne-a dezvăluit, de fapt, ce o deranjează cel mai tare la noua industrie muzicală.

Cu o carieră începută în anii 90, Daniela Gyorfi a traversat mai multe etape ale industriei muzicale românesti. Artista a cunoscut succesul, a trecut prin perioade grele, dar a reușit să râmână, chiar și așa, în atenția publicului. Daniela a recunoscut pentru CANCAN.RO că a avut momente în care s-a gândit să abandoneze tot ce construise. Nedreptățile și controversele din jurul imagini sale au făcut-o să se gândească la retragere, însă mama ei nu a lăsat-o să renunțe atât de ușor.

Daniela Gyorfi: „Volumul acesta de muzică nu mi se pare normal!”

Daniela Gyorfi nu ascunde faptul că a avut o imagine controversată, mai ales după ce a fost printre primele artiste din zona muzicii dance care au abordat și manelele. Acea perioadă i-a adus critici și probleme, dar nu au făcut-o să abandoneze drumul ales. Întrebată de CANCAN.RO dacă s-a simțit vreodată înlocuită de o artistă mai tânără, Daniela a recunoscut că nu își face griji în privința concurenței .

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră, mai sunt evenimentele la fel de profitabile ca în anii 2000?

Daniela Gyorfi: Niciodată n-am gândit că eu vreau să cânt pentru bani. Eu am făcut, sau, mă rog, am început să cânt din alt considerent. Consider că asta este menirea mea. Deci niciodată n-am făcut calculul dacă este mai profitabil acum decât în 2000, decât în ’91-’92 sau în 2026.

Clar că piața muzicală s-a schimbat și, mă rog, sunt alți bani, asta este. Dar chestia cu profitul nu pot să ți-o spun, pentru că niciodată n-am gândit așa. În special că eu sunt un artist independent, adică îmi plătesc melodiile, videoclipurile și tot ce înseamnă partea de promovare și așa mai departe.

Așa că nu pot să-ți răspund la lucrul ăsta. Nici nu pot să spun acum, Doamne, că nu țin cont, dar nu merg pe principiul acesta: ce profit am avut atunci și ce profit am acum. Nu.

CANCAN.RO: Dacă te uiți în urmă, care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

Daniela Gyorfi: Cel mai greu moment… Mă rog, unul dintre momentele în care am crezut că… Apropo de lăsatul de muzică, au fost situații și situații. De multe ori am fost supărată din cauza anumitor lucruri care mi s-au întâmplat pe nedrept și am vrut să mă las de muzică. Dar era mama mea, care nu… Îți dai seama că mi-era și rușine ce să-i mai spun.

De câte ori ziceam că vreau să mă las de muzică, mă lua la șuturi, îți dai seama! Dar niciodată nu am vrut cu adevărat să mă las și nici nu mă las, pentru că, așa cum ți-am răspuns la prima întrebare, asta este menirea mea. Fac ceea ce-mi place, deși am momente grele în care multe lucruri poate nu sunt așa cum vreau eu.

Gândește-te la imaginea pe care am avut-o și la faptul că am fost controversată. Gândește-te că am fost prima din muzica dance care a cântat manele și la ce probleme am avut, plus alte lucruri care mi s-au întâmplat. Dar, cu adevărat, niciodată n-am vrut să renunț.

Că am fost supărată o zi, două, trei, dar mi-a trecut.

Daniela Gyorfi: „Există loc pentru toată lumea!”

CANCAN.RO: Dacă ai lua-o de la zero acum, ai mai alege aceeași carieră?

Daniela Gyorfi: Clar că, dacă aș lua-o de la zero, tot muzica aș face, pentru că asta consider eu că este menirea mea.

CANCAN.RO: Există artiste din generația nouă pe care le admiri sincer?

Daniela Gyorfi: Da, sunt multe artiste tinere pe care le admir. Îmi plac foarte mult Theo Rose, Alina Eremia. Dintre artistele internaționale, consider că, din punctul meu de vedere, Inna este artista care îmi place foarte mult. Sunt mândră că sunt româncă și, uite, am fost în America, am fost în Europa și am auzit-o la radio, ceea ce nu este puțin lucru pentru un artist.

Pe Delia o admir foarte mult. Uite, acum a scos o melodie foarte, foarte mișto. Adică sunt artiști pe care îi admir. Artiste, artiști, da, cum să nu.

CANCAN.RO: Te-ai simțit vreodată că locul tău din muzică ți-ar putea fi luat de o artistă mai tânără?

Daniela Gyorfi: Chestia asta cu înlocuitul… Tu să știi că nimeni nu ia locul nimănui. Există loc pentru toată lumea. Este normal să vină o generație nouă, apoi alta și tot așa. Îți dai seama, eu cânt de 30 și ceva de ani. Mi s-ar părea, nu știu, penibil să-mi fac astfel de probleme. Nu am de ce să-mi fac griji.

Eu am evenimentele mele, există loc pentru toată lumea. N-am niciun fel de problemă, nici cu vârsta, nici cu absolut nimic.

CANCAN.RO: Ce te deranjează cel mai tare la industria muzicală de astăzi?

Daniela Gyorfi: Ce mă deranjează, dacă pot să spun așa, sau ce nu mi se pare în regulă, este ritmul în care se lansează melodiile.

Adică, înainte, îți dau un exemplu: un album îl scoteai într-un an, într-un an și jumătate, doi ani, iar melodiile apăreau la câteva luni, ca să aibă timp publicul să digere melodia, să fie cunoscută, să fie într-un fel anume.

Acum, volumul acesta de muzică nu că mă deranjează, dar nu mi se pare normal, din punctul meu de vedere, și cred că mulți colegi de breaslă gândesc la fel.

Adică, îți dai seama, nu-i normal să scoți o melodie la două săptămâni, la trei săptămâni. Volumul acesta este inutil. Adică n-ai cum, nu știu. Dar, în rest, n-am nicio treabă.

CANCAN.RO: Care este lucrul pe care îl faci astăzi doar pentru tine, fără să te intereseze părerea nimănui?

Daniela Gyorfi: Păi, dintotdeauna am făcut pentru mine. Nu prea m-a interesat ce spune lumea sau care este trendul.

Eu fac ceea ce-mi place, așa cum ți-am mai spus. Sunt un artist independent și mă bucur pentru că iau deciziile împreună cu George. Clar că George, soțul meu, este impresarul meu, facem echipă, dar fac ce vreau, când vreau și cu cine vreau. Deci sunt OK, sunt foarte bine. Cu alte cuvinte, nu că nu mă interesează părerea nimănui, dar, pentru mine, părerea supremă este cea a publicului. Atâta timp cât sunt chemată la evenimente și sunt respectată, clar că nu poate să te placă toată lumea, dar consider că atâția ani de carieră înseamnă că fac ceva bun și bine, iar asta este cel mai important.

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