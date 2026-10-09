Suferința din viața Danielei Gyorfi de care nu a știut nimeni: „Trebuia să ies din sărăcie”. Vedeta a recunoscut că a fost furată de mirajul celebrității

Daniela Gyorfi a fost mereu prima artistă care a dat tonul. În 1991, când muzica românească avea o imagine liniștită, a fost prima imagine sexi din această branșă. De asemenea a fost prima care a avut curaj să treacă de la muzică pop dance la manele, prima cea mai controversată vedetă și și-a asumat, mereu, acest lucru. La 58 de ani, celebra cântăreață nu are niciun regret și recunoaște că „cu cât ești mai controversat cu atât ești mai vizibil”. Mereu în mișcare, ca o „maimuțică prin casă” așa cum se autocaracterizează, Daniela își amintește de începutul carierei și de gura lumii pe care nimic n-o putea opri. De tânără a învățat că „oamenii vorbesc cu multă răutate” și mărturisește că, în afară de câțiva prieteni de suflet care nu au dezamăgit-o niciodată, nu mai crede în prietenie.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Daniela Gyorfi ne povestește despre perioada liceului, o perioadă cumplită când, zi de zi, fugea de la școală la spital, unde era mama ei și singurul ei gând era să poată ieși din sărăcie. Își aduce aminte de prima dragoste din liceu și recunoaște că, la început, nici ea nici soțul ei, George, nu au dat vreo șansă relației lor. După 20 de ani, însă, dragostea a învins. Sinceră ca de obicei, cunoscuta artista ne vorbește despre celebritate când „am avut o doză de teribilism, dar niciodată dus la extrem” și povestește cum a fost fiica ei, Maria, victima unui bulling cumplit acum câțiva ani.

CANCAN.RO: Împlineșți 58 de ani, dar dansezi și faci show ca o adolescentă. De unde forța, capacitatea de a te reinventa?

Daniela Gyorfi:Trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la anii ăștia. Că sunt sănătoasă iar în interiorul meu foarte multe lucruri nu s-au schimbat, încă copilăresc. Sunt ca o maimuțică prin casă și cred că asta mă ajută foarte mult (râde, n.red.). La aspect clar fac câte ceva pentru mine, tot felul de tratamente și mă ajută dieta. Cât despre reinventat, tot lui Dumnezeu, dar și publicului trebuie să le mulțumesc pentru că sunt pe piață de atâția ani de zile și că am evenimente. Îmi place ceea ce fac și iubesc oamenii. Nu cred că există vreo rețetă. Muncă, muncă și iar muncă, ore întregi de plâns și de râs. Cu bune și rele, asta mă ține în față.

Daniela Gyorfi nu se ascunde: „Am fost prima cu manelele, prima care a avut imagine sexi așa că sunt și o tipă asumată”

CANCAN.RO: De la început ai fost în vizorul presei. Când a încetat să-ți mai pese de ce spune gură lumii?

Daniela Gyorfi: La începutul carierei mi-a fost greu pentru că am abordat o imagine foarte sexi, altceva decât ce se prezentase, până atunci, în ’91. Gura lumii …a trebuit să treacă ceva timp ca să înțeleg că oamenii vorbesc în necunoștință de cauza și cu multă răutate. Dar cu cât ești mai controversat cu atât ești mai vizibil. Unele lucruri și acum mă enervează, dar peste unele trec. Cel care decide este publicul și eu am demonstrat că drumul meu este drept, știu ce am de făcut și atunci, oricât de greu ar fi, asta e viața. Dacă ești deștept treci peste toate.

Îmi place să mă reinventez, să fiu controversată. Am fost prima cu manelele, prima care a avut imagine sexi așa că sunt și o tipă asumată. Cât timp eșțt persoană publică și te lupți pentru asta, toate vin și cu bune și cu rele.

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

Daniela Gyorfi: Pentru mine cea mai grea a fost cu mama mea, atunci când a murit. Nu când a rămas paralizată ci momentul când mama nu a mai fost lângă mine.

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să te prefaci că ești fericită, că totul e bine?

Daniela Gyorfi: Fericită cu adevărat…da, am avut câteva momente. Atunci când am luat premii la Mamaia sau când am bani acasă, când reușesc să fac tot felul de lucruri. Dar să mă prefac, niciodată, nu am de ce să mint. Sunt fericită cu Maria, fericită cu George, cu realizările noastre. Eu sunt un om care nu se preface, nu sunt ipocrită, nu am de ce.

CANCAN.RO: Există prietenii reale în lumea muzicală sau invidiile sunt mult prea mari?

Daniela Gyorfi: Pretenile reale…nu știu ce să spun. Și nu vorbesc neapărat de lumea asta, nu prea mai cred în ele în general. Am câțiva oameni de suflet. Apropo de vârstă și de experiență este foarte greu în ziua de azi să ai prieteni. Există orgolii, tot felul de lucruri pe care le-am experiementat în viață, dar n-am făcut o tragedie din ele. Lumea se schimbă și în funcție de ce realizezi în viață. Nu prea cred în prietenii, dar am niște oameni la care țin și care nu m-au dezamăgit până azi.

Cea mai grea perioada: „Duceam o luptă să o pot ajuta pe mama, să pot să ies din sărăcie”

CANCAN.RO: Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau prima la nebunii?

Daniela Gyorfi: În general sunt o tipă mai retrasă, nu am fost nici Miss Boboc sau ceva asemănător. În liceu am avut o situație foarte grea. Veneam la școală și după fugeam la mama la spital, nu aveam cum să fac ceva deosebit. Duceam o luptă să termin liceul, să fac ceva, să o pot ajuta pe mama, să pot să ies din sărăcie. Am avut alte priorități. Lumea nu m-a văzut prin cluburi. Fiind artistă de atâția ani nu e așa o mare bucurie să petrec până dimineață nici azi.

CANCAN.RO: Îți mai amintești când te-ai îndrăgostit prima dată?

Daniela Gyorfi: Undeva prin clasa a 12-a am avut o dragoste, dar niciodată nu mi-am pierdut capul. Era un coleg de care-mi plăcea. Pe vremea mea venea băiatul acasă să-ți ceară prietenia, erau alte valori. Am fost îndrăgostită și îmi aduc aminte. E frumos când ești tânăr și există dragostea aceea pură.

CANCAN.RO: A existat vreun moment în viață ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

Daniela Gyorfi: Eeee, da, îți dai seama. Nu la cote maxime, dar în ’91 începusem să cânt, aveam o imagine, toate ziarele aveau poză cu mine. Am avut o doză de teribilism, dar niciodată dus la extrem. În timp am rămas în showbiz datorită caracterului meu și datorită felului meu de a fi. Nu m-am dat mare, dar clar am avut un ego, te simți puternică, stăpână pe tine.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte momentul când ai simțit că George este jumatatatea ta?

Daniela Gyorfi: Nimeni nu este jumătatea nimănui. Chiar dacă suntem în relație de atâția ani de zile eu nu aparțin nimănui și nimeni nu-mi aparține mie. Sânge din sângele meu este doar Maria. Mi-am dat seama că George este bărbatul cu care vreau să rămân, să fac un copil pentru că, din 2006 de când ne-am cunoscut mi-a demonstrat, în timp, că este alături de mine și am clădit împreună această relație.

Nici acum nu ne este ușor pentru că suntem două persoane cu personalități puternice. La început nu dădeam nicio șansă relației, dar s-a dovedit că am pus piatră cu piatră și, prin tot ce am depășit, s-a dovedit că suntem două persoane complementare. Avem aceleași principii de viață și am fost împreună la bine și, în special, la rău. Nu e nimic întâmplător. Dragostea și tot ce ne leagă s-a dovedit că suntem o echipă. Tragem la aceeași căruță.

CANCAN.RO: Sunteți împreună de 20 de ani. Care este cea mai importantă calitate a lui?

Daniela Gyorfi: Ca orice om, are și calități și defecte. Calități…ține cont că am pierdut 3 sarcini și el nu s-a lăsat, el a fost cel care a bătut cu pumnul în masă că o să avem un copil. A fost foarte repsonsabil și este un bărbat pe care mă pot baza. Are calitățile pe care le apreciez eu, care-mi trebuiesc mie. Este omul cu care râd și plâng. Un bărbat care a demonstrat, în timp, că mă iubește și mă respectă în ciuda certurilor pe care le-am mai avut.

CANCAN.RO: Dar defectul cu care a trebuit să înveți să trăiești?

Daniela Gyorfi: Culmea, el este ordonat, eu dezordonată și mereu ne șicanăm cu asta (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Când va mai certați, care din voi cedează primul?

Daniela Gyorfi: În timp am învățat că cine credem noi că greșește sau cine a sărit calul trebuie să-și ceară iertare. Am învățat să nu aruncăm cu niște vorbe care dor și după aceea să fie greu să repari. Eu trec peste foarte multe lucruri, fiind Balanță, dar mă supăr din nimicuri. Dacă eu greșesc spun ‘iartă-mă’ și invers. Un ‘iartă-mă’ sau o recunoaștere a greșelii nu strică cu nimic și nu te desconsideră în ochii celuilalt. Trebuie să știi când să te oprești. Certurile într-o relație sunt foarte sănătoase, dar să nu fie duse la extrem.

CANCAN.RO: Cum este mămica Daniela? Polițisul bun sau rău?

Daniela Gyorfi: Nimeni nu e polițistul bun sau rău. Eu sunt un pic mai comunistă și George este mai permisiv. Dacă luăm o decizie amândoi, așa mergem mai departe. Cred, însă, că George este mai sensibil când vine vorba de Maria.

CANCAN.RO: Majoritatea copiilor de artiști doresc să urmeze cariera părinților. La Maria cum e? Ce-și dorește?

Daniela Gyorfi: La Maria nu e cazul, nu o să fie artistă. A cochetat cu televiziunea, dar nu vrea să fie cântăreață. Îi place istoria, engleza, partea politică o interesează. Deocamdată nu vrea ceva anume. E clasa a 9-a încă, să vedem cum o să fie, noi o susținem, orice ar fi.

„Fata mea a avut parte de un moment de bulling extrem”

CANCAN.RO:De câte ori, la școală, s-a ‘lovit’ de prejudecată că este ‘fata Danielei Gyorfi’?

Daniela Gyorfi: La început, în clasa 3-a de exemplu, a avut un moment de bulling extrem. Eu am rezolvat, că orice mamă rezistă până într-un punct. Am fost la școală și am rezolvat. După aceea nu mi-a zis niciodată că are probleme. Maria învață bine, are bursă. Poate a și știut să gestioneze eventualele situații. Nici ea nu are foarte mulți prieteni, timp liber mai puțin.

CANCAN.RO: Ce simți că a moștenit de la tine? Dar de la George?

Daniela Gyorfi: Cochetăria, îi place să se uite în oglindă pentru că și eu făceam la fel. Pe la 17 ani am început să mă uit în oglindă, dar eram prea săracă să am haine. Îi place să se aranjeze, să miroasă bine. De la George a luat pasiunea pentru ordine. Iar cu mama seamănă pentru că este matură pentru vârsta ei și o recunosc pe mama în felul Mariei de a gândi. Este înțeleaptă, ia singură decizii foarte bune.

CANCAN.RO: Unde te pot urmării fanii tăi?

Daniela Gyorfi: Lumea să mă urmărească pe instagram, tiktok și facebook, tot ceea ce fac scriu acolo. Vreau să le mulțumesc din suflet celor care mă urmăresc și mă susțin.

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