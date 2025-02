Daniela Gyorfi, detalii despre fosta soție a lui George Tal! ”L-a început și-o fi băgat coada… Au fost împreună 12 ani”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Daniela Gyorfi vorbește despre relația pe care o are cu cei trei copii ai lui George Tal și cu fosta soție a acestuia din Germania. Artista rememorează începuturile relației sale și spune cum a reacționat Maria când și-a cunoscut restul fraților.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Daniela Gyorfi remorează momentul în care l-a cunoscut pe George Tal, în urmă cu 18 ani. Deși acesta locuia în Germania și avea trei copii, artista n-a ținut cont de niciun impediment și a decis să dea o șansă poveștii lor de iubire. Și bine a făcut! De aproape 20 de ani, ea și George sunt de nedespărțit.

”Am avut un spectacol în Germania, unde l-am cunoscut pe George. Noi la început nu am crezut în această relație. El era acolo, eu în România, el are trei copii, nu am crezut că va fi ceva serios. Eu nu am fost fiartă, nici el. După o săptămână am mers la el, am stat un weekend. În două luni eram împreună, așa a fost soarta. (…) El avea acolo niște magazine și antrena o echipă de fotbal și zice că voia să vină în România. Nu era însurat, el divorțase, dar avea copiii. Eu nu văd un impediment în a avea cineva copii. Eu aveam 36 de ani când l-am cunoscut, era greu să găsesc pe cineva care să nu fi fost căsătorit sau să fi avut copil”, a spus Daniela.

”La început și-o fi băgat coada”

Copiii lui George din Germania au acceptat-o fără probleme pe Daniela în viața lor și, spre norocul artistei, așa a făcut și fosta soție a acestuia. Se pare că femeia nu a încercat să le bage bețe în roate, așa că cei doi și-au putut trăi povestea de iubire în liniște.

”Când i-am cunoscut copii, George (fiul) era mai mic, Francisca era mai mare, destul de mare încât să înțeleagă că nu eu l-am despărțit de mama lor, pentru că ei erau deja divorțați. Copiii stăteau oricum la mama, George mergea de fiecare dată când putea. Ieșeam împreună la restaurant, după aceea veneau și ei la noi. (…) N-am simțit niciodată nimic din partea fostei soții. Poate la început și-o fi băgat coada, o fi crezut că e ceva trecător, dar apoi noi am făcut-o și pe Maria… Cu prima soție a stat 12 ani, cu mine este de 18 ani”, a adăugat vedeta.

În ceea ce o privește pe fiica Danielei, Maria și-a cunoscut toți cei trei frați, iar relația dintre ei este una foarte bună, susține cântăreața.

”Maria i-a cunoscut, da. Se înțeleg foarte bine. Francisca s-a căsătorit, are 3 copii. Da, George e bunic, are 3 nepoți. Fiul George are 21 de ani”, a explicat artista, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

