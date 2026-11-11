BANC | Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă

BANC | Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă
Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă se duce la medic. După ce se consultă, îl întreabă dacă are voie să mănânce cârnați. Răspunsul medicului îl pune serios pe gânduri. 

Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:
– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?
– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.
– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!

Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: social media

Alte bancuri amuzante

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă obține o notă mică la școală

Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

Ce meserie are tatăl lui Bulă

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.

BANC | Bulă se adresează încurajator către fiul său

BANCUL ZILEI | Sun la spital. Formez numărul și o voce feminină plăcută răspunde

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