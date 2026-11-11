Deranjată de criticile din online după ce s-a împrietenit cu Bianca, Andrușca a reacționat dur: ”Nu trebuie să dăm explicații nimănui”

Bianca Ghiurcă, partenera Prințului Marco de la Insula Iubirii, s-a apropiat destul de mult de Andrușca. Cele două au apărut în mediul online în ipostaze neașteptate, iar utilizatorii au reacționat imediat. Deranjată de critici, ispita supremă a răbufnit.

De curând, Bianca, Marco și noul cuplu Andrușca-Mocăniță, au fost prezenți la un eveniment, oferind astfel detalii cu privire la deznodământul de la insulă. Pentru a distrage atenția, concurenta și ispita supremă s-au afișat în mediul online sărutându-se pe buze. Cele două par cele mai bune prietene, iar fanii emisiunii nu înțeleg conexiunea pe care fetele și-au creat-o după emisiune. Un fan al show-ului a reacționat dur, însă comentariul a ajuns în vizorul Andrușcăi, care nu a mai tăcut. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum le-au criticat fanii emisiunii pe Bianca și Andrușca

La scurt timp după ce au apărut imaginile în mediul online, un fan al emisiunii a reacționat. O influenceriță a transmis că nu înțelege de unde această prietenie, mai ales că, dacă ne uiăm în urmă, Andrușca l-a trimis pe Marco la dream date cu Gabriella, acolo unde s-au iubit.

Mai mult decât atât, aceasta le condamnă pe fete, pentru că în timpul emisiunii Claudia Ion i-a fost alături Biancăi, iar acum ispita este împreună cu Ionuț Mocăniță, fostul celei care a alinat-o în repetate rânduri pe Principesa.

„În primul rând, Andrușca cred că trebuie să o contacteze pe Aluziva sau pe vreun influencer de ăsta activist care face chestii pro bono. Vă rog, oamenilor, pentru că văd că e foarte pasionată și de reciclare și de ajutarea femeilor să scape de parteneri toxici. Adică clar femeia are o înclinație spre treaba asta și ar fi păcat să o lase doar la nivel de hobby, hai să o transformăm în ceva mai big, dacă tot atâta reciclare, atâta ajutor de cazuri sociale. Felicitări! Sincer, un lucru foarte bun. Eu cred că acum Claudia îți mulțumește. În altă ordine de idei, cum să te pupi cu una din ispitele pe care tu le-ai înjurat, adică tu ai înjurat practic toate ispitele, ai zis că toate-s la fel, le-ai băgat pe toate în aceeași oală. S-a nimerit să fie Gabriella, putea fi Andrușca în locul ei. Lăsând astea la o parte, Claudia te mângâia pe cap, a plâns pentru tine. Vedeți, mă, cum sunt femeile? Te-a mângâiat, te-a luat, te-a dădăcit, săraca de tine și acum tu te pui cu asta care i-a furat bărbatul”, a declarat influencerița în mediul online.

Andrușca a criticat-o dur

Ispita supremă nu s-a abținut și a criticat-o dur pe cea care a atacat-o. Andrușca a comentat la postarea ei printr-un mesaj clar în care îi transmite că ce a fost în emisiune nu reflectă realitatea.

Aceasta a îndemnat-o să își vadă de propria viață și să nu mai judece oamenii pe internet. În plus, legat de Bianca a spus că sunt prietene, iar asta nu ar trebui să afecteze pe nimeni. Mai mult decât atât, a subliniat că nu i l-a luat pe Ionuț Mocăniță Claudiei.

„Cred că ar fi cazul să înțelegi că ceea ce s-a întâmplat acum opt luni, într-o emisiune de televiziune, nu definește oamenii pentru tot restul vieții și nici relațiile pe care aceștia aleg să le construiască în prezent.

În primul rând, eu nu am furat nimic nimănui. Oamenii nu sunt obiecte care pot fi furate, iar fiecare om este responsabil pentru propriile alegeri și acțiuni. Cred că ar trebui să facem diferența între ceea ce s-a întâmplat într-un reality-show și viața reală. În al doilea rând, Bianca este prietena mea și punct. Faptul că în urmă cu opt luni avea anumite păreri despre ispite nu înseamnă că astăzi nu poate cunoaște un om dincolo de imaginea lui de la televizor. Oamenii evoluează, își schimbă percepțiile, ajung să se cunoască și descoperă că realitatea este mult mai complexă decât ceea ce văd câteva ore pe un ecran.

Nu consider că Bianca trebuie să dea explicații nimănui pentru prieteniile pe care și le alege, așa cum nici eu nu sunt datoare să justific cu cine mă fotografiez, cu cine îmi petrec timpul sau alături de cine aleg să mă implic în acte de caritate.

Mi se pare trist că până și atunci când oamenii încearcă să facă un lucru frumos pentru alții, se găsește cineva care să transforme totul într-un subiect de bârfă și judecată. Așa că îți recomand să îți îndrepți atenția către propria viață, propriile alegeri și propriul cerc de oameni. Prieteniile mele nu sunt responsabilitatea ta și nici subiectul asupra căruia ai vreun drept de decizie.

Și, nu în ultimul rând, te rog să încetezi să îmi mai folosești numele pentru a crea controverse pe internet. Nu am nevoie de aprobarea ta ca să-mi trăiesc viața, să-mi aleg prietenii sau să fac bine acolo unde consider că pot ajuta.

Eu îmi văd de viața mea. Te invit să faci același lucru. Și încă ceva, m-am săturat să îmi trimită lumea ce vorbesc niște amețite ca tine în online despre mine și Bianca . Sper că te-am lămurit!”, a răspuns Andrușca.

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