Ce mesaj a transmis Loredana Chivu după ce Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate de la Asia Express

Competiția Asia Express a intrat în linie dreaptă și doar două echipe au mai rămas acum în joc. În ultima ediție a show-ului de la Antena 1, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate. Pentru cele două, cursa s-a încheiat cu doar o zi înainte de marea finală. Ediția a fost urmărită cu interes și de foștii concurenți, iar Loredana Chivu s-a numărat printre cei care au reacționat imediat după eliminare. Mesajul transmis de fosta asistentă TV după eliminarea Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă.

După zece etape grele, pline de numeroase provocări, competiția Asia Express ajunge la final. Cu doar două echipe rămase în joc, câștigătorii urmează să fie desemnați. Cele care au ratat la limită calificarea în marea finală sunt Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, fiind ultima echipă eliminată.

După aflarea deznodământului, Loredana Chivu a transmis un mesaj pentru cele două. Fosta asistentă TV cunoaște bine emoțiile eliminării, căci ea și partenera sa au încheiat competiția chiar înaintea Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă. Așa că șatena a transmis un mesaj de încurajare pentru cele care au fost eliminate, exprimându-și admirația și susținerea.

„Două femei puternice, autentice și cu suflete mari! Ce bucurie că v-am cunoscut! Vă iubesc, fetelor”, a fost mesajul transmis de Loredana Chivu.

„Le-am simțit atât de aproape”

Pe parcursul competiției, numeroase prietenii s-au legat între concurenții Asia Express. Printre cei care s-au apropiat s-au numărat echipele formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și echipa Loredana Chivu – Ana Maria Mocanu. Se pare că acestea s-au împrietenit destul de bine, iar despărțirea a fost grea.

Atunci când Loredana și Ana Maria au fost eliminate, Mirela Vaida a transmis și ea un mesaj pentru cele două, în care și-a exprimat, la rândul ei, aprecierea.

„Dincolo de curse, amulete, imunități și clasamente, Asia Express a fost, înainte de toate, despre OAMENI! Timp de zece săptămâni, departe de casă, de familii și de tot ce iubim, am devenit unii pentru ceilalți o a doua familie. Am fost concurenți doar în timpul curselor. După aceea, ne îmbrățișam, râdeam, ne încurajam și plângeam unii pe umerii celorlalți. Și, poate, tocmai de aceea fiecare eliminare ne-a durut atât de tare. Pentru că nu pleca doar o echipă din concurs. Pleca o bucățică din familia noastră de acolo. Aseară au plecat Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Două femei în care ne-am regăsit atât de mult! Puternice și vulnerabile deopotrivă, ambițioase, pasionale, vocale, cu sufletul la vedere! Ca noi! Am luptat umăr la umăr și le-am simțit atât de aproape! Le felicit din toată inima pentru parcursul lor!”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida.

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