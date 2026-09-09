I-am găsit frizeria lui Mocăniță! Cât costă să te tundă concurentul de la Insula Iubirii. A avut clienți celebri: printre ei, Tavi Popescu de la FCSB

I-am găsit frizeria lui Mocăniță! Cât costă să te tundă concurentul de la Insula Iubirii. A avut clienți celebri: printre ei, Tavi Popescu de la FCSB
Ionuț Mocăniță
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CANCAN i-a găsit frizeria lui Ionuț Mocăniță! Concurentul de la „Insula Iubirii” nu trăiește doar din adrenalină, tentații și scandalurile din Thailanda. Când nu este în fața camerelor de filmat, acesta pune mâna pe foarfecă și mașina de tuns și își face meseria într-un salon din București. Iar surpriza abia acum vine: printre cei care au ajuns pe scaunul lui se află și un fotbalist cunoscut de la FCSB!

Concurentul este hairstylist la Damoti Barbershop, salon aflat pe Strada Colței 38 și dedicat exclusiv bărbaților. Aici, Mocăniță se ocupă de tunsori, barbă și styling, iar meseria lui pare să fi atras inclusiv clienți din lumea sportului. Unul dintre aceștia este Tavi Popescu de la FCSB, fotbalist care s-a numărat printre cei care au ajuns pe mâna concurentului de la „Insula Iubirii”.

Cât costă o tunsoare făcută de Ionuț Mocăniță

Dacă te-ai întrebat cât trebuie să scoți din buzunar pentru serviciile oferite de hairstylistul de la „Insula Iubirii”, avem și răspunsul.

Pentru tuns + barbă + styling, prețul este de 160 de lei, iar ședința durează aproximativ o oră. Pentru cei care vor doar barba aranjată, tariful este de 50 de lei pentru 20 de minute. Varianta de tuns + spălat + aranjat costă 140 de lei pentru 45 de minute, în timp ce pensatul cu briciul ajunge la doar 10 lei pentru 10 minute.

Prețurile de la frizerie în care lucrează Mocăniță de la Insula Iubirii

Prețurile de la frizerie în care lucrează Mocăniță de la Insula Iubirii

„Damoti Barbershop este un concept dedicat exclusiv bărbaților care caută confort, calitate și stil. Situat pe Strada Colței 38, suntem locul unde pasiunea devine meserie. Fie că te pregătești pentru un eveniment sau îți dorești un tuns clasic, noi ne focalizăm pe fade-uri curate, aranjat barbă ca la carte și o atmosferă fără grabă”, scrie pe pagina salonului.

Ionuț Mocăniță are 28 de ani și a venit la „Insula Iubirii” alături de Claudia Ion, în vârstă de 25 de ani. Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și au decis să își testeze relația în cele 21 de zile petrecute separat. În timp ce Ionuț lucrează ca hairstylist, Claudia este Nail Artist, astfel că amândoi activează în industria de beauty.

Ionuț Mocăniță și Tavi Popescu de la FCSB

Ionuț Mocăniță și Tavi Popescu de la FCSB

Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă. Acum au făcut acest pas, însă viața în doi le-a arătat că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât s-ar fi așteptat.

Și-a înșelat iubita înainte de Insula Iubirii

Înainte de plecarea în Thailanda, Claudia a recunoscut că Ionuț s-a apropiat prea mult de o prietenă bună de-a ei. Ulterior, au apărut și alte acuzații legate de comportamentul concurentului.

O utilizatoare TikTok a povestit că, în 2024, când Ionuț și Claudia formau deja un cuplu de aproximativ un an, a purtat o conversație cu hairstylistul. Potrivit relatării sale, Mocăniță i-ar fi făcut complimente, i-ar fi trimis un mesaj vocal și și-ar fi exprimat intenția de a o cunoaște. În cele din urmă, cei doi s-ar fi întâlnit, dar nu s-a concretizat nimic.

VEZI ȘI: ”Denunțuri” în lanț! Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii, dat de gol că și-ar fi înșelat iubita cu mai multe femei
Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda

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