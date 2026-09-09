Noul sezon Asia Express a început, iar concurenții au pornit pe Drumul Mătăsii. Printre curajoșii care au acceptat provocarea în acest an se numără și Cheloo. Acesta face echipă cu Mihai Ban, iar începutul de competiție s-a dovedit unul destul de dificil pentru ei. Însă, cei doi își dau silința, căci fiecare săptămână petrecută în joc le aduce mai mulți bani la final. Câți bani a primit Cheloo de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2026?

În noul sezon Asia Express, echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii, ce îi va purta prin Uzbekistan și China. Concurenții vor avea de parcurs un traseu greu și de trecut probe dificile, iar pentru unii greutățile s-au arătat încă din primele episoade. Cheloo deja a refuzat să facă una dintre probe, iar asta i-a adus un dezavantaj considerabil.

Câți bani a primit Cheloo pentru participarea la Asia Express

Un nou sezon Asia Express a luat startul, iar echipele de curajoși deja s-au lovit de primele provocări de pe Drumul Mătăsii. Încă de la început probele au fost unele destul de dificile, ce i-au solicitat din plin pe concurenți. Însă, aceștia dau tot ce au mai bun, căci în funcție de timpul pe care îl petrec în competiție sunt remunerați.

Mai exact, fiecare stage pe care îl petrec în competiție înseamnă bani în plus. Fiecare concurent primește o anumită sumă de bani, în funcție de cum și-a negociat contractul, pentru fiecare etapă pe care o depășesc pe Drumul Mătăsii.

În ceea ce îl privește pe Cheloo putem spune că acesta și-a negociat contractul destul de bine. Mai exact, potrivit informațiilor apărute, artistul ar primi câte 3.000 de euro pentru fiecare stage. Astfel, fiecare etapă pe care o parcurge în competiție îi aduce bani în plus. Rămâne de văzut cât timp va rezista acesta.

Cheloo a refuzat să facă o probă

Competiția Asia Express s-a dovedit destul de dificilă pentru Cheloo și coechipierul său. Cei doi s-au mișcat destul de lent pe traseu și chiar au refuzat să facă o probă. Proba refuzată presupunea să învețe și să interpreteze Lazgi, un dans tradițional din Uzbekistan, inclus în patrimoniul UNESCO.

„Nu vreau să fac! Unu la mână, mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! (…) Nu mă identific cu așa ceva, poate fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați! Punct. Pe mine nu mă interesează nimic. Eu nu dansez, din principiu, de 35 de ani. Împreună am dansat de două ori în viață. Sunt împotriva dansului. Punct. O simulare de epilepsie pot să fac, aici. Le respect dansul, nu este un dans pentru bărbați”, a spus Cheloo.

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