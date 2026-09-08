Lucrurile de suflet ale lui Silviu Prigoană, în târgul de vechituri din Vitan: ”Le-a lăsat bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie unde să le pună”

Lucrurile de suflet ale lui Silviu Prigoană, în târgul de vechituri din Vitan: ”Le-a lăsat bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie unde să le pună”
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Silviu Prigoană / Sursa foto: Social media
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Lucrurile personale ale regretatului om de afaceri și politician Silviu Prigoană au ajuns să fie vândute într-un târg de vechituri din Vitan. Imaginile cu obiectele au fost făcute publice în mediul online de Eugen Ștefan Chiriac, care a vorbit despre situația neașteptată și a publicat fotografii realizate de prietenul său, Florin Bondrilă.

Postarea a atras atenția în special prin antiteza dintre averea pe care Silviu Prigoană a lăsat-o în urmă și locul în care au ajuns unele dintre obiectele sale personale. Omul de afaceri ar fi lăsat familiei vile, hoteluri și suficiente resurse financiare pentru mai multe generații. Totuși, se pare că pentru lucrurile sale nu s-a găsit un spațiu în care să fie păstrate.

Lucrurile lui Prigoană, în târgul de vechituri

Eugen Ștefan Chiriac a făcut și o referire la activitatea lui Silviu Prigoană în domeniul radioului. El a afirmat că fotografiile ar reprezenta inclusiv o dovadă legată de acțiunile pe care acesta le-ar fi deținut.

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6 poze

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți.

Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris Eugen Ștefan Chiriac în mediul online.

Fotografiile surprind mai multe obiecte care i-au aparținut lui Silviu Prigoană. Acestea au fost fotografiate într-un târg de vechituri din Vitan, iar imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare.

Unul dintre elementele care a stârnit reacții este mențiunea referitoare la o fotografie în care apare Silviu Prigoană în copilărie. Pentru cei care l-au cunoscut sau l-au urmărit de-a lungul anilor, astfel de obiecte pot avea o valoare sentimentală care depășește cu mult prețul lor de vânzare.

Sursa foto: Social media

Silviu Prigoană a vorbit în repetate rânduri despre diferența dintre bunurile materiale și ceea ce rămâne după dispariția unui om. Prigoană a fost cunoscut pentru stilul său direct, pentru aparițiile publice și pentru implicarea în afaceri și politică.

În urma decesului său, în noiembrie 2024, averea și bunurile lăsate în urmă au devenit subiect de interes public, mai ales în contextul notorietății sale de-a lungul timpului.

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