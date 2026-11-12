Casa de lux din București l-a transformat pe Robert Tudor într-o țintă pentru „cârcotași”: „Nu trebuie să mă placă toată lumea”

Robert Tudor, magicianul care a stârnit numeroase comentarii după ce și-a construit o casă impresionantă pe malul lacului, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre investițiile făcute, banii câștigați și munca din spatele succesului său. Deranjat de judecățile celor care îi analizează câștigurile și stilul de viață, acesta explică de ce nu consideră că trebuie să dea socoteală pentru ceea ce a realizat. Mai mult, dezvăluie cum își împarte timpul între carieră și familie, ce planuri pregătește pentru viitor și de ce nu ar renunța niciodată la meseria care l-a consacrat.

Dincolo de aparițiile sale pline de umor și de spectacolele care l-au făcut cunoscut, Robert Tudor spune că succesul nu a venit peste noapte. În spatele celor 25 de ani de carieră se află multă muncă, numeroase sacrificii și dorința de a evolua constant. Magicianul mărturisește că nu s-a imaginat niciodată practicând o altă meserie și că bucuria de a aduce zâmbete pe chipurile oamenilor îl motivează să meargă mai departe.

„Cum se spune, fiecare cum își așterne, așa doarme”

Pe plan personal, viața de familie ocupă un loc esențial. Artistul recunoaște că rolul de tată l-a schimbat radical și dezvăluie cum își împarte responsabilitățile cu soția sa, Elena, ce experiențe le-a oferit celor mici și ce destinații au în plan pentru următoarea vacanță. Totodată, vorbește despre proiectele pe care le pregătesc împreună și despre turneul prin zece orașe pe care îl are în vedere pentru anul viitor.

CANCAN: S-a vorbit mult despre casa pe care ți-ai construit-o și despre investițiile pe care le-ai făcut. Te-au deranjat comentariile celor care au considerat că este prea mult lux?

Robert Tudor: Nu m-au deranjat. Până la urmă, fiecare își face casa pentru el, pentru familia lui și pentru felul în care îi place să trăiască. Pentru mine, este vorba în primul rând despre confort, despre un loc în care să ne simțim bine. Cum se spune, fiecare cum își așterne, așa doarme. Am auzit și comentarii de genul: „Este prea mare! Ce faceți când pleacă copiii și rămâneți singuri?”. Ne-am gândit și noi la toate aceste lucruri. Eu privesc această casă și ca pe o investiție. Să ai o casă pe malul lacului, în Sectorul 1 din București, este un vis pe care mă bucur că îl putem transforma în realitate. Nu trebuie să avem cu toții aceleași gusturi sau aceleași dorințe. Important este ca, atunci când ajungem acasă, să ne fie bine nouă, celor care locuim acolo.

CANCAN: Ai simțit vreodată că oamenii îți judecă succesul și câștigurile fără să știe câtă muncă se află în spatele lor? Cum le răspunzi celor care te critică?

Robert Tudor: Sigur că se întâmplă. Oamenii văd rezultatul, dar nu văd întotdeauna anii de muncă, drumurile, repetițiile și toate încercările prin care treci până să ajungi acolo.

Mie îmi place o poveste care explică foarte bine lucrul acesta. Un om se uita zilnic pe geam la casa vecinului și spunea: „Ce casă urâtă! Ce pereți murdari! Cum poate să trăiască așa?”. Într-o zi, vecinul vine în vizită, se uită spre fereastră și îl întreabă: „Vecine, dar geamurile tale de ce nu le speli?”. După ce le-a curățat, omul a văzut că pereții casei de vizavi nu aveau nimic. Murdăria era, de fapt, pe geamul prin care privea el. Cam așa este uneori și cu judecățile despre ceilalți. Nu spun că trebuie să mă placă toată lumea și accept orice observație făcută cu bun-simț. Dar celor care critică doar de dragul de a critica le-aș spune să-și privească puțin și propriile ferestre. Eu prefer să-mi văd de muncă și de familia mea.

CANCAN: Te-ai gândit vreodată să renunți la acest drum? La magie?

Robert Tudor: Nu, nu mă văd renunțând vreodată. Magia face parte din viața mea și mă încarcă de fiecare dată cu bucurie. Prin ea pot să-i fac pe oameni să râdă, să se emoționeze, să viseze. Pot să transmit o poveste și un sentiment, dincolo de surpriza unui truc. Fac asta de 25 de ani și încă mă bucur când văd uimirea pe chipul unui copil sau când un adult, pentru câteva clipe, uită de griji. Reacțiile acestea mă fac să vreau să învăț și să creez în continuare. Există oboseală, ca în orice meserie, dar bucuria de a face magie a rămas. Nu m-aș vedea făcând altceva.

CANCAN: Cât de mult te-a schimbat rolul de tată? Ești un tată permisiv sau unul autoritar? Și cât de des te mustră soția pentru că îi răsfeți pe cei mici?

Robert Tudor: M-a schimbat foarte mult. Dacă înainte mergeam pe stradă parcă zburând, acum merg cu picioarele pe pământ. Copiii te ancorează. Te gândești altfel la viitor, la deciziile pe care le iei și la exemplul pe care îl dai. Poate lumea se așteaptă ca eu să fiu cel permisiv, pentru că mă vede mereu glumind, dar acasă sunt mai strict decât Elena. Sunt puțin de modă veche: cred că trebuie să existe reguli și limite. Ea le oferă mai multă libertate, așa că nu prea este cazul să mă certe pentru că îi răsfăț. Mai degrabă, ne echilibrăm unul pe celălalt. Sigur că le facem și bucurii. Amândoi sunt născuți în octombrie: David, pe 6, iar Ade, pe 15. Anul acesta, Ade și-a dorit să meargă la Disneyland, iar David și-a dorit să vadă un meci al Barcelonei. Am reușit să le îndeplinim dorințele. Am văzut Barcelona – Paris Saint-Germain, un meci foarte frumos, chiar dacă echipa cu care țineam noi a pierdut, și ne-am bucurat și de Disneyland, în timpul petrecut la Paris. Pentru mine, acestea sunt cele mai frumoase cadouri: experiențele despre care copiii își vor aminti că le-am trăit împreună.

CANCAN: Ce planuri aveți pentru perioada următoare? Pregătiți proiecte noi sau vreți să vă concentrați mai mult pe timpul petrecut în familie?

Robert Tudor: Avem planuri atât pentru proiectele noastre, cât și pentru familie. Ne dorim să dezvoltăm Dare to Be Magic, proiectul de ceramică al Elenei. Ea creează piesele de la zero: modelează lutul, le pictează, le glazurează, iar apoi acestea trec prin două arderi în cuptor. Urmărește fiecare etapă până când sunt gata să ajungă la oameni. Mă bucur să văd câtă muncă și câtă grijă pune în fiecare cană. Creațiile ei se găsesc acum și în Cărturești și Humanitas, iar noi ne dorim să ajungă în cât mai multe magazine și în cât mai multe case. Pe partea de magie, pregătesc pentru anul viitor un turneu prin zece orașe. Vreau să adun într-un spectacol experiența acestor 25 de ani, surprizele și momentele despre care am învățat că îi bucură cel mai mult pe copii. Sunt multe lucruri de făcut, dar vrem să ne păstrăm timp și pentru noi patru. Până la urmă, de acolo ne luăm energia pentru toate celelalte.

CANCAN: Aveți deja vacanțele planificate? Unde vă place cel mai mult să călătoriți în formulă de familie și ce destinație aveți pe lista de dorințe?

Robert Tudor: Ne gândim la o vacanță de iarnă, undeva la căldură. Dubaiul este una dintre variantele pe care le luăm în calcul pentru ianuarie. Ne-ar plăcea să ajungem și în America, la Miami, dar încă nu am stabilit destinația. Suntem și cu proiectul casei, avem multe cheltuieli, așa că ne dorim să alegem o singură vacanță în care să ne bucurăm cu toții de timpul petrecut împreună. Ne plac locurile în care găsim ceva frumos de făcut atât noi, cât și copiii. Mi-a rămas în minte o idee pe care am auzit-o la David Neacșu: mai mult decât destinația, contează cu cine călătorești. Așa simt și eu. Dacă îi am pe Elena și pe copii lângă mine, am deja partea cea mai importantă a vacanței. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc, ne trimit gânduri bune și se bucură alături de noi. Ne bucură să știm că, prin ceea ce facem, putem să le aducem un zâmbet sau curajul de a începe ceva al lor.

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