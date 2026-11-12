Dana Roba o atacă pe Diana Berințan după ce și-a refăcut viața! Văduva lui Gabi Stângău se apără: „De ce nu sunt spuse public aceste lucruri?”

Decizia Dianei Berințan de a începe o nouă relație a readus în atenția publică numele regretatului violonist Gabi Stângău. În timp ce văduva artistului a fost criticată de unii internauți pentru alegerea făcută, discuțiile s-au extins și asupra locului în care acesta a fost înmormântat.

La aproape trei ani de la moartea lui Gabi Stângău, survenită în urma unui grav accident de motocicletă, viața personală a Dianei Berințan a devenit subiect de dezbatere în mediul online. În contextul controverselor apărute, Dana Roba și-a exprimat public punctul de vedere, făcând referire la decizia privind locul de veci al artistului.

Dana Roba, reacție în scandalul care o vizează pe Diana Berințan

După ce vestea că Diana Berințan iubește din nou a devenit publică, au apărut numeroase reacții în mediul online. În acest context, Dana Roba a intervenit în discuție și a criticat faptul că Gabi Stângău nu a fost înmormântat în localitatea în care locuiește mama sa.

„Ea se mărită și pe el l-a dus să-l înmormânteze la sat, în loc să îl lase în localitatea mamei lui”, a declarat Dana Roba, pe TikTok.

Potrivit unor apropiați ai familiei, nemulțumirile rudelor artistului nu ar avea legătură cu faptul că Diana Berințan și-a refăcut viața sentimentală, ci cu locul în care a fost înmormântat acesta.

Explicațiile oferite de Diana Berințan

În urma valului de reacții, Diana Berințan a publicat un mesaj în care a explicat împrejurările care au stat la baza deciziei luate după decesul soțului său. Aceasta susține că varianta dorită de unii membri ai familiei nu i-ar fi permis mamei artistului să ajungă cu ușurință la mormânt.

„Se dorea ca Gabi să fie înmormântat în curtea bunicii sale, în spatele casei, lângă tatăl lui decedat de câțiva ani. Într-un loc în care propria lui mamă nu avea acces, din cauza conflictelor cu fosta sa soacră, părinții lui Gabi fiind divorțați. Și atunci vă întreb: acesta era locul potrivit pentru Gabi? Un loc în care propria lui mamă să nu poată merge liberă să îi aprindă o lumânare propriului copil? Mai mult decât atât, chiar mama lui Gabi a spus atunci că nu este de acord cu această variantă și că locul lui este lângă soția lui. De ce aceste lucruri nu sunt spuse public astăzi? (…) Eu am fost soția legală a lui Gabi și sunt titulara locului său de veci. Eu și familia mea ne-am ocupat de amenajarea și îngrijirea mormântului, inclusiv de realizarea monumentului funerar, care acum a ajuns și el subiect de revendicări. Astăzi se vorbește despre deshumarea și mutarea lui la Borșa, însă, din câte cunosc, nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială”, a scris văduva lui Gabi Stângău pe Instagram.

Disputa privind locul de veci al artistului

Mesajul publicat de Diana Berințan aduce în prim-plan un conflict mai vechi legat de locul în care a fost înmormântat Gabi Stângău. Potrivit declarațiilor sale, decizia a fost influențată de situația existentă în familie la momentul respectiv și de dorința ca mama artistului să poată avea acces la mormântul fiului său.

În prezent, în spațiul public au apărut discuții privind posibilitatea deshumării și mutării rămășițelor artistului la Borșa, însă Diana Berințan afirmă că nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens.

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