Vărul lui Gabi Stângău, deranjat că Diana Berințan a anunțat public că și-a refăcut viața? „Noi avem un singur regret”

La aproximativ trei ani de la moartea violonistului Gabi Stângău, în familia artistului a izbucnit un nou conflict. După ce văduva acestuia, Diana Berințan, a anunțat că și-a refăcut viața sentimentală, rudele muzicianului au readus în discuție locul în care acesta este înmormântat și susțin că adevărata problemă nu este noua relație a tinerei.

Neluțu Stângău, vărul regretatului violonist, a comentat declarațiile făcute recent de Diana Berințan și a afirmat că familia nu este deranjată de faptul că aceasta are un nou partener. În schimb, rudele artistului consideră că Gabi Stângău ar fi trebuit să fie înmormântat în apropierea familiei sale.

Declarațiile Dianei Berințan au stârnit reacții

În urma declarațiilor făcute de Diana Berințan, pentru a clarifica situația apărută în spațiul public, Neluțu Stângău a intervenit în emisiunea Viața fără filtru și a explicat care este, în opinia familiei, adevărata sursă a nemulțumirilor.

Potrivit acestuia, apropiații artistului nu au fost surprinși de faptul că văduva și-a refăcut viața și susține că familia cunoștea acest aspect de mai mult timp. În schimb, rudele regretă că locul de veci al lui Gabi Stângău nu se află în apropierea familiei sale.

„Nu e vorba de nicio afirmare. Noi suntem cunoscuți. Noi avem un singur regret: ea trebuia să se gândească și să îl lase să vină la familia lui, pentru că aici e rădăcina lui. Nu ne-a deranjat (n.r. că și-a refăcut viața). (…) Părinții lui sunt divorțați. Nu trebuia neapărat să fie înmormântat acolo (n.r. în curtea bunicii lui Gabi Stângău). Noi avem loc la biserica noastră din oraș. Astea, cuvintele astea ale ei, sunt făcute cu inteligența artificială. Noi de iubitul ei am știut de foarte mult timp. Nu e de acum”, a declarat Neluțu Stângău, la Viața fără filtru.

Conflict legat de mormântul artistului Gabi Stângău

În ultimele zile, discuțiile publice s-au concentrat și asupra locului în care este înmormântat Gabi Stângău. Familia susține că artistul ar fi trebuit să fie înhumat într-o zonă mai apropiată de rudele sale, pentru ca apropiații să îl poată vizita mai ușor.

Potrivit declarațiilor făcute de vărul artistului, distanța până la mormânt reprezintă una dintre principalele surse de suferință pentru familie.

Mesajul transmis de vărul lui Gabi Stângău

În contextul în care în spațiul public a fost adusă în discuție și posibilitatea unei deshumări, Neluțu Stângău a precizat că o astfel de decizie nu îi aparține și că aceasta ar trebui luată de persoanele îndreptățite.

Totodată, el a susținut că problema locului de înmormântare ar fi trebuit clarificată încă de la momentul în care artistul a fost condus pe ultimul drum.

„Ne doare inima când știm că este într-un vârf de munte. E normal. Ea își reface viața, are viața ei. El trebuia să fie aici. Nu e normal. Acum, degeaba vorbim. Verișorul meu nu e o cutie de chibrituri, să îl mutăm dintr-o parte în alta. Trebuia să se gândească la momentul respectiv și părinții ei”, a adăugat vărul lui Gabi Stângău.

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Familia regretatului violonist Gabi Stângău reacționează dur după ce Diana Berințan și-a refăcut viața: „Vedeți, oameni buni…”