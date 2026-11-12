Vărul lui Gabi Stângău, deranjat că Diana Berințan a anunțat public că și-a refăcut viața? „Noi avem un singur regret”

Vărul lui Gabi Stângău, deranjat că Diana Berințan a anunțat public că și-a refăcut viața? „Noi avem un singur regret”
Galerie Foto 9
Gabi Stângău
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La aproximativ trei ani de la moartea violonistului Gabi Stângău, în familia artistului a izbucnit un nou conflict. După ce văduva acestuia, Diana Berințan, a anunțat că și-a refăcut viața sentimentală, rudele muzicianului au readus în discuție locul în care acesta este înmormântat și susțin că adevărata problemă nu este noua relație a tinerei.

Neluțu Stângău, vărul regretatului violonist, a comentat declarațiile făcute recent de Diana Berințan și a afirmat că familia nu este deranjată de faptul că aceasta are un nou partener. În schimb, rudele artistului consideră că Gabi Stângău ar fi trebuit să fie înmormântat în apropierea familiei sale.

Declarațiile Dianei Berințan au stârnit reacții

În urma declarațiilor făcute de Diana Berințan, pentru a clarifica situația apărută în spațiul public, Neluțu Stângău a intervenit în emisiunea Viața fără filtru și a explicat care este, în opinia familiei, adevărata sursă a nemulțumirilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Potrivit acestuia, apropiații artistului nu au fost surprinși de faptul că văduva și-a refăcut viața și susține că familia cunoștea acest aspect de mai mult timp. În schimb, rudele regretă că locul de veci al lui Gabi Stângău nu se află în apropierea familiei sale.

„Nu e vorba de nicio afirmare. Noi suntem cunoscuți. Noi avem un singur regret: ea trebuia să se gândească și să îl lase să vină la familia lui, pentru că aici e rădăcina lui. Nu ne-a deranjat (n.r. că și-a refăcut viața). (…) Părinții lui sunt divorțați. Nu trebuia neapărat să fie înmormântat acolo (n.r. în curtea bunicii lui Gabi Stângău). Noi avem loc la biserica noastră din oraș. Astea, cuvintele astea ale ei, sunt făcute cu inteligența artificială. Noi de iubitul ei am știut de foarte mult timp. Nu e de acum”, a declarat Neluțu Stângău, la Viața fără filtru.

Conflict legat de mormântul artistului Gabi Stângău

Mama lui Gabi Stângău/ sursa foto: colaj CANCAN

Mama lui Gabi Stângău/ sursa foto: colaj CANCAN

În ultimele zile, discuțiile publice s-au concentrat și asupra locului în care este înmormântat Gabi Stângău. Familia susține că artistul ar fi trebuit să fie înhumat într-o zonă mai apropiată de rudele sale, pentru ca apropiații să îl poată vizita mai ușor.

Potrivit declarațiilor făcute de vărul artistului, distanța până la mormânt reprezintă una dintre principalele surse de suferință pentru familie.

Mesajul transmis de vărul lui Gabi Stângău

În contextul în care în spațiul public a fost adusă în discuție și posibilitatea unei deshumări, Neluțu Stângău a precizat că o astfel de decizie nu îi aparține și că aceasta ar trebui luată de persoanele îndreptățite.

Totodată, el a susținut că problema locului de înmormântare ar fi trebuit clarificată încă de la momentul în care artistul a fost condus pe ultimul drum.

„Ne doare inima când știm că este într-un vârf de munte. E normal. Ea își reface viața, are viața ei. El trebuia să fie aici. Nu e normal. Acum, degeaba vorbim. Verișorul meu nu e o cutie de chibrituri, să îl mutăm dintr-o parte în alta. Trebuia să se gândească la momentul respectiv și părinții ei”, a adăugat vărul lui Gabi Stângău.

CITEŞTE ŞI: Mama regretatului Gabi Stângău, acuzată că i-ar fi impus fostei nore, Diana Berințan, să nu se recăsătorească: „Știți numai să judecați”

Familia regretatului violonist Gabi Stângău reacționează dur după ce Diana Berințan și-a refăcut viața: „Vedeți, oameni buni…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”
Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”
A plecat sau nu ispita Daniela Pană împreună cu Remi Dobre de la Insula Iubirii? „Nu o să se aștepte sub nicio formă ce întorsătură iau lucrurile”
A plecat sau nu ispita Daniela Pană împreună cu Remi Dobre de la Insula Iubirii? „Nu o să se aștepte sub nicio formă ce întorsătură iau lucrurile”
De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express. Vedeta a avut curajul să facă mărturisiri abia după marea finală
De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express. Vedeta a avut curajul să facă mărturisiri abia după marea finală
Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Anunțul MOMENTULUI de pe piața carburanților din România! Când va relua Petrotel-Lukoil livrările de combustibil
Mediafax
Anunțul MOMENTULUI de pe piața carburanților din România! Când va relua Petrotel-Lukoil livrările de combustibil
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
Gandul.ro
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Adevarul
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Mediafax
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Click.ro
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”
Gandul.ro
Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.