Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor

Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor
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America
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Doi români originari din Oradea, stabiliți de mai mulți ani în Statele Unite, au fost găsiți fără viață în locuința lor din North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland, statul Ohio. Principalul suspect este fostul ginere al cuplului, descoperit mort în aceeași casă, iar anchetatorii iau în calcul varianta unei duble crime urmate de sinucidere.

Tragedia s-a petrecut pe 10 noiembrie, chiar de ziua de naștere a fiicei victimelor. Alarma a fost dată după ce femeia nu a mai reușit să ia legătura cu părinții săi și a observat autoturismul fostului soț în fața casei, deși acesta nu era binevenit la adresă.

Cine sunt românii găsiți împușcați în America

Sorin și Emilia Ciortan, ambii în vârstă de 71 de ani, au fost găsiți împușcați mortal în propria locuință din North Royalton, statul Ohio. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și preluate de presa americană, intervenția poliției a avut loc marți seara, în jurul orei locale 19:57, după un apel la 911 efectuat de fiica celor doi.

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Femeia le-a spus operatorilor că este îngrijorată deoarece nu reușea să își contacteze părinții. În plus, observase că mașina fostului său soț, Ștefan Pascu, se afla în fața casei, deși acesta nu era dorit în locuință.

Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat fără succes să ia legătura cu proprietarii. După ce au intrat în casă, au făcut o descoperire macabră.

„Polițiștii au pătruns în casă și au descoperit un bărbat decedat, identificat drept Sorin R. Ciortan, pe un hol de la etaj, cu o aparentă rană prin împușcare la cap. Ulterior, au găsit o femeie decedată, identificată drept Emilia A. Ciortan, în sufragerie, cu o aparentă rană prin împușcare la cap”, se arată în comunicatul Poliției din North Royalton.

Pentru că autoturismul lui Ștefan Pascu se afla încă în fața casei, iar acesta nu fusese localizat, autoritățile au solicitat intervenția unei unități tactice speciale. La o nouă verificare a imobilului, bărbatul a fost găsit mort într-o încăpere de la subsol.

Potrivit poliției, acesta avea o rană prin împușcare la cap, aparent autoprovocată, iar lângă corp se afla o armă de foc.

Crima s-a produs chiar de ziua fiicei victimelor

Ancheta a scos la iveală un detaliu care a amplificat drama familiei. Incidentul a avut loc chiar în ziua în care fiica soților Ciortan își sărbătorea aniversarea.

Conform informațiilor apărute în presa americană, femeia le-a spus autorităților că fostul soț nu acceptase nici după mai bine de zece ani despărțirea lor. Aceasta a precizat, de asemenea, că el revenise recent din România și că avusese un comportament neobișnuit în ultima perioadă.

În apelul la 911, fiica victimelor și-a exprimat temerea că bărbatul s-ar putea afla în casa părinților săi. Anchetatorii nu au stabilit deocamdată dacă alegerea acestei zile a avut o semnificație aparte pentru suspect.

Un alt aspect dureros este faptul că Sorin Ciortan urma să împlinească 72 de ani la doar două zile după tragedie. Membrii comunității românești îi sărbătoriseră deja aniversarea în cadrul unei reuniuni organizate la biserică.

Un conflict de durată și o anchetă în desfășurare

Potrivit informațiilor prezentate de Știrile Pro TV, unul dintre motivele tensiunilor dintre Ștefan Pascu și fosta sa familie ar fi fost legat de lipsa contactului cu cei doi copii pe care îi avea împreună cu fosta soție. Acest conflict s-ar fi suprapus peste resentimentele provocate de divorț. Până la acest moment, autoritățile americane nu au confirmat oficial mobilul dublei crime.

Imaginile surprinse la locul tragediei arată că locuința prezenta mai multe urme de distrugere. Geamuri sparte și avarii la ușa de la intrare au fost observate după intervenția forțelor de ordine.

Vecinii au declarat pentru presa locală că au observat agitație în zonă în seara respectivă. Investigația este coordonată de Poliția din North Royalton, cu sprijinul Biroului de Investigații din Ohio, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care și-au pierdut viața cele trei persoane. Autoritățile au transmis că nu există niciun pericol pentru ceilalți locuitori din zonă.

Doliu după pierderea soților Ciortan

Sorin și Emilia Ciortan erau originari din Oradea și se stabiliseră în statul Ohio în urmă cu mai mulți ani, păstrând însă legături cu persoane apropiate din România. Cei doi erau cunoscuți și apreciați în comunitatea românească din Cleveland.

Preotul Petru Stinea, de la Biserica Română Catolică de Rit Bizantin „Sfânta Elena”, a declarat că îi cunoștea personal și că aceștia participau constant la viața comunității religioase. Potrivit acestuia, Sorin Ciortan era cunoscut pentru umorul său și pentru faptul că îl interpreta pe Moș Crăciun la evenimentele bisericii, în timp ce Emilia se implica activ în pregătirea pâinii folosite la slujbe.

Preotul a mai precizat că familia are trei copii: o fiică, un fiu stabilit în România și un alt fiu care locuiește în nord-estul statului Ohio.

La scurt timp după tragedie, pe pagina de Facebook a Emiliei Ciortan a fost publicat un mesaj emoționant de rămas-bun, semnat de membri ai familiei.

„Astăzi îmi iau rămas-bun de la cei mai importanți oameni din viața mea: mama și tata. Am avut privilegiul să vă spun mamă și tată, să vă am aproape, să cresc cu grija, dragostea și sacrificiile voastre”.

Mesajul continuă cu un omagiu adus celor doi părinți dispăruți:

„Mi-aș dori să mai am măcar o zi cu voi, să vă mai pot îmbrățișa o dată și să vă spun încă o dată cât de mult vă iubesc. Mamă, tată, nu vă spun adio. Vă spun că nu vă voi uita niciodată”.

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