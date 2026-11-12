Românii care ar putea plăti impozite cu 33% mai mici din 2027: „Proiectul este necesar”

Românii care ar putea plăti impozite cu 33% mai mici din 2027: „Proiectul este necesar”
Românii care ar putea plăti impozite cu 33% mai mici din 2027: „Proiectul este necesar”
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Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a anunțat că va propune Consiliului Local reducerea cu o treime a impozitului pe locuințe, începând din 2027.

Proiectul de hotărâre urmează să fie pus în dezbatere publică în zilele următoare, iar votul consilierilor locali este programat pentru luna decembrie. Dacă va fi adoptată, reducerea se va aplica de anul viitor.

„Proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în următoarele zile, astfel încât documentul să poată fi votat în ședința Consiliului Local Petroșani din luna decembrie. În opinia mea, proiectul, care prevede o reducere de 33% a impozitului pe locuințe, este necesar, pentru că, în acest an, taxele și impozitele locale au crescut foarte mult, iar efortul financiar pentru cetățeni este mare”, a declarat primarul din Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi.

De ce a propus primarul această reducere a impozitelor locale

Edilul a motivat inițiativa prin creșterile importante ale taxelor și impozitelor locale din 2026, care au afectat bugetele familiilor.

Primarul a adăugat că actualele impozite locale pe locuințe au fost calculate folosindu-se un coeficient de impozitare de 0,12%, care nu a mai putut fi modificat în acest an, deoarece legea nu permite acest lucru.

Consiliul Local Petroșani a aprobat, în acest an, un nou coeficient de calcul pentru 2027, de 0,08%, acesta urmând să stea la baza noului proiect de hotărâre prin care se vor calcula impozitele pe locuințe din oraș.

Reducerea cotei de impozitare de la 0,12% la 0,08% reprezintă o diminuare de aproximativ 33%.

În funcție de caracteristicile și amplasarea locuinței, economiile proprietarilor ar putea ajunge la câteva sute de lei anual.

Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi a oferit drept exemplu un apartament cu trei camere, pentru care impozitul datorat în 2027 ar putea fi mai mic cu câteva sute de lei față de cel din acest an.

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