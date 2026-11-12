Cu ce bolid de lux se laudă Prințul Marco acum. Concurentul de la Insula Iubirii a băgat adânc mâna în buzunar!

Prinţul Marco
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De când a intrat în sezonul 10 Insula Iubirii, Prințul Marco a stârnit curiozitatea fanilor nu doar prin aparițiile sale din emisiune, ci și prin stilul de viață pe care îl afișează în mediul online. Cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare au atras imediat atenția datorită unui bolid exclusivist care apare în prim-plan.

Prințul Marco s-a afișat recent alături de un model Brabus personalizat, iar imaginile nu au trecut neobservate. Automobilul impresionează atât prin aspectul exterior, cât și prin dotările de lux din interior, fiind vorba despre o categorie de mașini care poate ajunge să valoreze câteva sute de mii de euro.

Bolidul care a furat toate privirile

Imaginile publicate de Prințul Marco pe rețelele de socializare au atras imediat atenția urmăritorilor. Concurentul de la Insula Iubirii apare lângă un model Mercedes G Brabus cu finisaj gri deschis, un automobil care impresionează prin dimensiuni, design și elementele premium integrate în construcția sa.

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5 poze

Foto: Instagram

Aspectul exclusivist al mașinii a fost remarcat rapid de internauți, mai ales că modelele din această categorie sunt asociate cu segmentul auto de lux și cu un nivel ridicat de personalizare.

Detaliul din interior care nu putea trece neobservat

Dacă exteriorul impresionează din prima, interiorul este cel care atrage și mai mult atenția. În imaginile distribuite online se observă un habitaclu în nuanțe crem și un plafon iluminat cu efect de „cer înstelat”, unul dintre cele mai apreciate detalii regăsite la automobilele premium.

Cadrele surprinse în videoclipurile publicate online pun în evidență finisajele atent realizate și atmosfera sofisticată creată în interiorul mașinii.

Ce este, de fapt, Brabus și de ce costă atât de mult

Modelul surprins în imaginile publicate online poartă semnătura Brabus, compania germană recunoscută pentru transformarea automobilelor premium în versiuni exclusiviste, cu design distinct și performanțe îmbunătățite. Brabus dezvoltă proiecte bazate pe modele Mercedes-AMG, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini și Range Rover, fiind unul dintre cele mai cunoscute nume din industria personalizărilor auto.

În funcție de specificațiile tehnice și de nivelul de personalizare, unele modele create de companie ajung să coste câteva sute de mii de euro, motiv pentru care sunt considerate adevărate bijuterii pe patru roți.

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