Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată: „Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare”

Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a făcut anunțul care i-a emoționat pe fani. Bruneta este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată, alături de bărbatul care i-a schimbat viața.

La câteva luni după ce și-a prezentat noul iubit, Claudia Florescu le-a dat urmăritorilor o nouă veste importantă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că este însărcinată și că familia ei se va mări în curând.

Claudia Florescu a făcut marele anunț

Claudia Florescu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 a anunțat pe Instagram că este însărcinată, veste care a fost primită cu entuziasm de comunitatea sa online.

Bruneta a publicat mai multe imagini emoționante și un mesaj în care a dezvăluit că ea și partenerul său urmează să devină părinți.

„Până acum, iubirea noastră avea patru lăbuțe… Dar viața ne-a pregătit cea mai frumoasă surpriză. Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare. Boy, pregătește-te… în curând nu vei mai fi doar răsfățatul casei, ci cel mai iubitor frățior mai mare! Cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe… Mulțumim Doamne pentru tot ce ne-ai dăruit”, a scris Claudia Florescu pe Instagram.

La scurt timp după publicare, mesajul a adunat numeroase aprecieri și felicitări din partea celor care o urmăresc.

Iubirea i-a schimbat viața

Anunțul sarcinii vine la câteva luni după ce Claudia Florescu și-a prezentat oficial noul partener. În aprilie, fosta concurentă de la Insula Iubirii dezvăluia că trăiește o frumoasă poveste de dragoste și publica primele imagini alături de bărbatul care i-a cucerit inima.

Cei doi s-au afișat în ipostaze romantice, iar bruneta mărturisea atunci că simte că și-a găsit sufletul pereche.

„Când Dumnezeu hotărăște să unească două suflete, nimic nu poate sta în cale. Drumurile se aliniază, timpul capătă sens, iar inimile se recunosc fără să-și spună prea multe. Ce este menit să fie, va găsi întotdeauna calea unul către celălalt”, scria Claudia Florescu în dreptul fotografiilor.

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